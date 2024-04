Education : le capitaine Ibrahim Traoré, enseignant d’une matinée à l’école « B » de Péni

En partance pour Banfora, le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a marqué une halte inopinée, mardi 23 avril 2024, au complexe scolaire A, B et D de la commune de Péni. Cette escale a été une occasion pour le président de la Transition d’échanger et de communier avec les enseignants et les tout-petits de ce complexe scolaire, très surpris et véritablement heureux de ce moment historique qui restera sans doute gravé dans leur mémoire.

Accueilli par les élèves et un corps enseignant enthousiastes, le capitaine Ibrahim Traoré s’est mis dans la peau d’un maître dans la classe de CP1 de l’école « B » de Péni. Au programme, un cours sur les valeurs de citoyenneté, de solidarité et un appel au travail et au respect des parents. « Restez disciplinés, sages et soyez de bons citoyens », a conseillé le chef de l’Etat. Il a également invité les élèves à être solidaires et à demeurer de vrais patriotes. En entonnant en chœur l’hymne national, le Ditanyè, l’hymne de la victoire avec le président de la Transition, les élèves de la classe de CP1 démontrent déjà leur prédisposition à défendre la Nation et à grandir en bons citoyens, respectueux des valeurs de notre pays. Après les élèves, le capitaine Ibrahim Traoré a échangé avec le corps enseignant. Pour le président de la Transition, cette visite à l’école primaire publique de Péni est une opportunité de se rapprocher encore plus des acteurs de l’éducation pour mieux toucher les réalités. « La Nation compte sur vous », a indiqué le chef de l’Etat qui les a également invités à inculquer des valeurs civiques aux enfants. « Les enfants passent plus de temps avec vous. C’est à vous donc de leur inculquer un certain nombre de valeurs », a soutenu le capitaine Ibrahim Traoré. Il a saisi l’occasion pour traduire ses remerciements et ses encouragements aux enseignants pour le travail abattu au quotidien pour la formation et l’éducation des enfants burkinabè.

Direction de la communication de la Présidence du Faso