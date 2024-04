SNC 2024 : « tout est fin prêt », rassure Fidèle Tamini

Le Comité national d’organisation (CNO) de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) a présenté à la presse l’état des préparatifs de la SNC 2024, le mercredi 24 avril 2024 à Bobo-Dioulasso. Le président du comité d’organisation, Aymar Fidèle Tamini, a rassuré que tout est fin prêt pour que la biennale, prévue du 27 avril au 4 mai prochain, se déroule dans de bonnes conditions.

Tout est fin prêt fin pour que la 21e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) se déroule dans les meilleures conditions possibles du 27 avril au 4 mai 2024 à Bobo-Dioulasso. C’est l’assurance donnée par le président du comité national d’organisation de la SNC 2024, Aymar Fidèle Tamini, au cours d’un point de presse, ce mercredi 24 avril 2024. Le comité national d’organisation, installé le 5 mars 2024, a travaillé d’arrache-pied pour que tout puisse bien se passer, a poursuivi M. Tamini. « A ce jour, on peut affirmer sans risque de se tromper que tout est fin prêt. En effet, depuis l’installation du comité national d’organisation, les différentes commissions se sont véritablement mises à la tâche. A l’étape actuelle, le niveau d’avancement des préparatifs de la biennale est assez satisfaisant, sinon très rassurant », s’est réjoui Fidèle Tamini. A l’entendre, le niveau d’avancement du travail effectué par les différentes commissions est satisfaisant.

Quelques retouches avant le jour-J

Le samedi 6 avril dernier, a poursuivi Aymar Fidèle Tamini, le comité a tenu une Assemblée générale (AG) avec l’ensemble des présidents et vice-présidents de commissions. « On a pu faire le point des tâches des différentes commissions. Dans l’ensemble, le bilan est jugé satisfaisant au vu des résultats de chaque commission », a-t-il apprécié. Il a précisé qu’il reste des petites retouches à faire avant le jour-J, ajoutant que le comité est toujours à pied d’œuvre pour minimiser les difficultés qui peuvent survenir au vu de la grandeur de la manifestation. Répondant aux questions des journalistes sur certains aspects de l’évènement, Fidèle Tamini a souligné que les logements ont été réservés aux artistes, et chaque troupe s’occupera de son transport. Aussi, il a affirmé que la sécurité a pris des mesures pour une meilleure sécurisation de la manifestation. Sur ce, M. Tamini a invité les festivaliers à respecter les consignes sécuritaires.

A l’écouter, des dispositions ont été également prises pour éviter les bousculades sur le site de la foire. Ces différentes dispositions selon lui, s’inscrivent en droite ligne des nombreuses innovations introduites au niveau de certaines commissions. Quant à la cérémonie d’ouverture, elle se tiendra au stade Sangoulé-Lamizana et ne durera tout au plus qu’une heure 30 minutes, a-t-il laissé entendre. « Les festivaliers, sinon les populations, s’attendent à une fête des plus agréables et comme à toutes les éditions, l’accent est véritablement mis sur la cérémonie officielle d’ouverture. Nous avons l’espoir, sinon la conviction à l’heure actuelle qu’elle sera de belle facture », a souligné avec optimisme, Fidèle Tamini. La SNC 2024 mobilisera 1 535 artistes, 600 sociétés de masques pour la parade et plus de 700 000 festivaliers. Pour cette 21e édition de la SNC, le pays invité d’honneur est la République du Niger. Les ministères en charge de la culture du Mali, de la Guinée, du Brésil, de la Russie et de la Corée du Nord y sont également conviés.

Adaman DRABO

Bénonézigouwala SOMDA (Stagiaire)