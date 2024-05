Eduquer sans abdiquer

Les adultes de demain sont entre nos mains D’incultes parents éduquent sans lendemain On redresse le roseau pendant qu’il est tendre On brise le dur pour le réduire en cendre Les parents du futur sont de présents bambins

Les enfants de demain sont des piliers humains On ne peut pas être père sans repères On ne peut pas être mère sans amer Eduquer, c’est inculquer et sans abdiquer Semer sans cultiver, jeter sans repiquer On ne transmet pas un flambeau qui est éteint

On ne fait pas d’un héritage un butin Epargner le fils qui se tord pour des remords Caresser la fille comme une quille sans heurt ni tort Cajoler et récolter la pourriture en lambeaux

Consoler et immoler l’idole au pelage d’agneau Eduquons nos enfants comme de grands battants Forgeons en chaque bambin le fer du combattant Il n’y a point de relève qui veille sans glaive du destin Il n’y a pas d’homme de demain sans chemin à dessein.

