Effort de paix: la commune de Doumbala donne 2 000 000 F CFA

La commune rurale de Doumbala, une localité située à 47 km à l’Ouest de Nouna, dans la province de la Kossi, région de la Boucle du Mouhoun a remis un chèque de 2 millions de francs CFA pour le soutien à l’effort de paix. La cérémonie de remise a eu lieu, au ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, le vendredi 6 décembre 2024 à Ouagadougou.

Les filles et fils du Burkina continuent de manifester leur patriotisme dans la reconquête du territoire national. Dans cette optique, l’ex-ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo a reçu une visite des ressortissants de la commune rurale de Doumbala, située dans la province de la Kossi dans la région de la Boucle du Mouhoun. Ces derniers sont venus témoigner l’élan de patriotisme des ressortissants de ladite commune à travers leur contribution à l’effort de paix.

Ils ont remis un chèque de 2 000 000 francs CFA au ministre Emile Zerbo en guise de leur contribution pour l’effort de paix. C’était le vendredi 6 décembre 2024 à Ouagadougou. M. Zerbo a révélé que c’est un honneur pour lui de recevoir la délégation venue de Doumbala. Le ministre a salué en sa juste valeur le geste de la population de Doumbala et sa résilience, au nom du capitaine Ibrahim Traoré. Selon lui, bientôt la situation va s’améliorer sur toute l’étendue du territoire national avec les contributions des uns et des autres pour l’effort de paix.

Les donateurs ont justifié leur geste par les résultats qu’ils constatent en matière de reconquête du territoire, ainsi que les différentes initiatives entreprises par les autorités pour assurer de jours meilleurs au peuple burkinabè. Pour le responsable de la délégation de Doumbala, François Traoré, ce geste est donc une réponse à l’appel lancé par les plus hautes autorités du pays. Il a traduit leur engagement sans faille à jouer leur partition dans le combat contre la crise sécuritaire et humanitaire.

M. Traoré a saisi l’occasion pour inviter ses compatriotes à aller au-delà de l’aspect matériel et financier, en apportant leur contribution pour déconstruire les clichés et les fausses informations qui sont souvent distillés à dessein pour saper les efforts consentis par les autorités pour relever les défis sécuritaires et de développement du Burkina.

Valentin Kabore

(Collaborateur)