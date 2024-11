Effort de paix: un burkinabè vivant aux Etats-Unis offre trois véhicules à la police

Un burkinabè vivant aux Etats-Unis d’Amérique a fait un don de trois véhicules, le mercredi 30 octobre 2024, à la direction provinciale de la police nationale du Boulkiemdé.

Le parc auto de la direction provinciale de la police nationale du Boulkiemdé a été renforcé par trois véhicules offerts par Wendimi Jules Kader Kaboré, un burkinabè vivant aux Etats-Unis d’Amérique. La cérémonie de remise de don présidée par le gouverneur de la région du Centre-Ouest, Boubakar Nouhoun Traoré, a eu lieu dans la matinée du mercredi 30 octobre 2024, à Koudougou.

Pour M. kaboré, même s’il réside certes aux Etats –Unis, son cœur bat pour sa patrie, le Burkina Faso et ce geste est une réponse à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré incitant les citoyens à soutenir l’effort de paix. Estimés à environ 36

millions de franc CFA, ces véhicules vont permettre à la police nationale d’accomplir sa mission avec davantage d’efficacité et de protéger les concitoyens. Il a d’ailleurs rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) qui au péril de leur vie se battent pour garantir notre sécurité.

Pour le directeur régional de la police du Centre-Ouest, le commissaire divisionnaire de police, Salvador Bougma, ce geste témoigne non seulement de la générosité du donateur, mais aussi de son engagement pour la cause de la sécurité des populations. Ce matériel va renforcer la capacité opérationnelle des unités sur le terrain. Le directeur général adjoint de la police nationale, le commissaire divisionnaire de police, Bonswendé Sankara, a dit être très heureux d’assister à la remise du matériel. Au nom de la hiérarchie, il a remercié Kader Jules Kaboré, un patriote, un VDP du Burkina Faso. Egalement, le gouverneur a remercié le donateur et a invité les Burkinabè a se mobiliser derrière les FDS et les VDP engagés pour la reconquête du territoire nationale.

Beyon Romain NEBIE

Salifo Tarpilga/Claudine Batiana

(Stagiaires)