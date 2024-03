Election présidentielle au Sénégal : les Sénégalais au Burkina ont voté dans le calme

Le Sénégal a organisé, hier dimanche 24 mars 2024, son élection présidentielle en vue de la succession du Président sortant, Macky Sall, dont le mandat s’achève, le 2 avril prochain. A l’instar de leurs compatriotes du monde entier, les Sénégalais vivants au Burkina ont accompli leur devoir civique, à Ouagadougou, sans incidents majeur.

Après, les soubresauts socio-politiques que leur pays a traversé, les Sénégalais ont été appelés aux urnes, hier dimanche 24 mars 2024, pour élire leur nouveau président pour la succession du président, Macky Sall. Ceux vivant au Burkina n’ont pas dérogé à la règle. Ils se sont mobilisés pour accomplir leur droit civique, à l’Ecole primaire publique de Kamsoaghin A de Ouagadougou, lieu choisi pour le déroulement du vote. Il était 9 heures passé de quelques minutes, lorsque nous arrivions sur les lieux.

La mobilisation était perceptible dans les trois bureaux de vote à Ouagadougou, en présence de certains observateurs et des éléments de sécurité. En couple, individuellement ou par petits groupes, les Sénégalais établis au pays des Hommes intègres se sont succédé aux urnes pour choisir leur nouveau président. « Pour l’instant, depuis l’ouverture des bureaux de vote, tout se passe assez bien. Nous n’avons pas encore rencontré d’incidents majeurs et les gens viennent petit à petit », a confié le président du bureau de vote n°3, Daouda Dieng.

Cette impression est partagée par le représentant du Parti de l’unité et du Rassemblement (PUR), Abdoulaye Diop. En effet, a-t-il dit, le processus se déroule bien souhaitant que d’ici à la fermeture des bureaux de vote, l’ensemble des inscrits sur les listes électorales puisse, chacun, accomplir son droit de vote afin « d’amener le changement » à la tête de la magistrature suprême de l’Etat sénégalais. « C’est un soulagement pour nous sénégalais de pouvoir voter.

Aujourd’hui, après les événements que le pays a traversé », s’est-il réjoui. C’est la même fierté qu’a exprimée, Abass Diop, à la suite de l’accomplissement de son vote. « Je suis très fier d’avoir voté et j’invite tous ceux qui voteront de faire le bon choix pour le changement », a fait savoir M. Diop. Pour Alioune Kane, citoyens sénégalais établit au pays des Hommes intègres depuis plus de deux ans, après avoir glissé son bulletin dans l’urne, a signifié que la tenue de cette élection matérialise la maturité du peuple sénégalais et de sa démocratie lorsqu’il se réfère aux turbulences que son pays a traversé avant cette journée électorale.

« Je souhaite que le meilleur gagne pour le renforcement de notre démocratie », a laissé enten-dre Alioune Kane. Dans l’ensemble, les citoyens de la Terenga qui ont pu exprimer leur choix ont traduit leur satisfaction pour le bon déroulement du scrutin et des défis qui ont été relevés par le peuple sénégalais. « Nous sommes satisfaits d’avoir voté dans la paix, dans la tranquillité et la sérénité.

Mon vœu est qu’au soir de cette journée, on puisse féliciter le vainqueur de cette élection », a laissé entendre Ousmane Niang, citoyens sénégalais. Pour cette élection présidentielle, ils sont 1 576 sénégalais à être inscrits sur la liste électorale au Burkina. Ils devront choisir leur nouveau président parmi les 20 candidats dont Amadou Ba, représentant de la coalition au pouvoir et soutenu par le président Macky Sall, ainsi que Bassirou Diomaye Faye, issue de l’ex-parti Pastef de l’opposant, Ousmane Sonko.

Soumaïla BONKOUNGOU