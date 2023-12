Eliminatoires CAN féminine 2024/ Burkina Faso # Afrique du Sud : les Etalons veulent y croire

En match comptant pour le 2e tour aller des éliminatoires de la CAN féminine, Maroc 2024, le Burkina Faso reçoit l’Afrique du Sud, cet après-midi à 16 heures GMT au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire. Pour cette première manche, le coach Pascal Sawadogo et ses filles veulent gagner et ne pas encaisser de but.

Pour honorer sa 2e participation à une phase finale d’une Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine, après celle de 2022 au Maroc, le Burkina Faso doit se défaire de l’Afrique du Sud, vainqueure de la dernière édition. Cet-après-midi à 16 heures au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro, les Etalons dames reçoivent les Banyana Banyana, en match comptant pour le 2e tour aller des éliminatoires de la CAN féminine, Maroc 2024. Arrivées le 26 novembre dernier avec un premier groupe de 15 joueuses, toutes des locales, 10 joueuses professionnelles ont rejoint le groupe le lendemain à Yamoussoukro.

Dans le groupe de 25 joueuses pour la double confrontation, l’on note les absences de Adèle Kabré et de Adama Congo, toutes forfait pour blessure. Pour cette manche aller, le coach Pascal Sawadogo et ses filles ont eu deux séances d’entrainement en terre d’Eburnie. La première, dans la soirée, du 28 novembre dernier sur le terrain annexe du stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro, avait deux objectifs selon le maitre à penser des Etalons dames, Pascal Sawadogo.

« Nous avons effectué une séance de récupération pour les 10 professionnelles qui ont joué le week-end dernier en club, afin de dissiper la fatigue. Les joueuses locales, quant à elles, ont fait les révisions tactiques, une répétition générale sur comment jouer si on a la balle et quand on ne l’a pas », a-t-il informé. Lors de la séance de veille de match, les Etalons dames ont testé la vivacité (vitesse, coordination et gestuel), réviser les schémas tactiques et enfin travailler sur d’autres aspects tels que les corners défensifs et offensifs, les coups de pieds arrêtés. Au sortir de ces deux séances, Pascal Sawadogo s’est voulu rassurant. « Les professionnelles ont fait fi de la fatigue des matchs du week-end et le voyage pour se mettre très vite dans le bain. Nous avons pu réviser les différents schémas tactiques avec un groupe de filles très motivées et volontaires », a-t-il laissé entendre.

Ne pas encaisser de but…

Face au tenant du titre, coach Pascal Sawadogo ne tient pas un discours démagogique. « Nous allons affronter le vainqueur de la dernière CAN. C’est une équipe qui a des individualités avec des ailières qui vont vite et un avant-centre très efficace devant les buts. Elle va nous imposer son jeu », a-t-il reconnu. Avant de poursuivre : « Nous devons donc nous baser sur comment défendre en bloc et la reconversion.

Ce n’est pas une mission impossible. Si le Maroc a pu éliminer le grand Nigeria à la dernière CAN, cela veut dire que nous pouvons faire autant avec l’Afrique du Sud. Les grandes équipes ont toujours des moments de flottement. Et dans notre configuration, la pression sera du côté de l’adversaire et tout va dépendre de la forme du moment. Les coups francs et les contre-attaques étant nos meilleures chances, nous avons donc toujours de la place pour une qualification ».

Déjà pour cette manche aller, les Etalons dames mettent la barre très haut. « Notre qualification pour la CAN commence dès le match aller. Tout doit se jouer à Yamoussoukro même si c’est un duel entre David et Goliath. Nous sommes dans une compétition CAF et le but à l’extérieur compte. Nous allons chercher les trois points de la victoire d’abord si possible et ne pas encaisser », a souligné Pascal Sawadogo.

Même son de cloche chez la capitaine, Balkissa Sawadogo : « Eliminer l’Afrique du Sud, c’est bien possible. Tout va se jouer sur le terrain. Nous restons optimistes. Nous sommes conscientes de l’enjeu du match. Déjà à Yamoussoukro, nous allons éviter d’encaisser et essayer dans le plus probable des cas prendre une avance avant le match retour », a-t-elle assuré.

Ollo Aimé Césaire HIEN (Depuis Yamoussoukro)

Onze probable

Gardienne : Faoziatou Ouédraogo

Défenseures : Numpoa Madina Traoré – Madinatou Rouamba – Alima Belem – Diamilatou Zongo.

Milieux : Jacqueline Sedogo – Sawadogo Rasmata – Mounifatou Helbi

Attaquantes : Juliette Nana – Oriata Konaté – Balkissa Sawadogo