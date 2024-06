Le dimanche 9 juin 2024, au stade Mamadou Konaté à Bamako, les autorités maliennes ont rendu une visite de courtoisie aux Étalons lors de leur dernière séance d’entraînement avant leur match crucial des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Cette visite a été marquée par la présence de Julienne Dembélé Sanon, l’ambassadeur du Burkina Faso au Mali, accompagnée d’une délégation ministérielle malienne. Ce geste symbolique visait à renforcer les liens de solidarité et d’amitié entre les deux nations voisines et membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) .

Le ministre malien des Sports, Abdoul Kassim Fomba, a exprimé la fierté et le soutien du peuple malien envers les Étalons. « Nous sommes venus témoigner aux Étalons notre sentiment de satisfaction de les avoir ici. Et surtout leur dire que toute la population malienne est derrière eux pour les soutenir », a-t-il déclaré. Ses mots reflètent l’esprit d’unité et de camaraderie sportive qui unit les deux pays.

Lazare Banssé, président de la Fédération burkinabè de football, a souligné l’importance de l’alliance sportive entre le Mali et le Burkina Faso. « Ce n’est pas par hasard que nous sommes venus ici, nous sommes dans une alliance, l’AES, qui regroupe trois pays dont le Mali. C’est un clin d’œil que nous faisons à cette initiative pour dire que nous sommes ensemble et nous sommes chez nous. Et au bord du Djoliba, nous sommes persuadés que nous allons gagner », a-t-il affirmé, rappelant l’esprit de coopération et de détermination qui anime les Étalons.

Julienne Dembélé Sanon, Ambassadeur du Burkina Faso au Mali, a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux réservé aux Étalons par les autorités maliennes. Elle a également souligné l’importance de cette visite pour renforcer les liens entre les deux nations.

Cette visite de courtoisie aux Étalons est plus qu’un simple geste de soutien ; elle symbolise l’unité et la coopération entre le Burkina Faso et le Mali. Avec cet encouragement moral, les Étalons se préparent à affronter ce soior la sera Leone ce soir à 19 h GMT, forts de l’appui indéfectible de leurs supporters et amis.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source : Fédération burkinabé de Football