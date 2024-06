Les rues d’Accra ont été le théâtre d’une manifestation ce samedi 8 juin 2024, alors que des milliers de Ghanéens ont exprimé leur exaspération face aux coupures d’électricité récurrentes qui paralysent le pays depuis plusieurs temps. Les manifestants ont exigé une action immédiate du gouvernement pour mettre fin à cette crise énergétique.

Le phénomène des coupures de courant fréquentes et imprévisibles, connu localement sous le nom de « Dumsor », terme akan signifiant « off » et « on » a des répercussions profondes sur la vie quotidienne des citoyens. Ces interruptions d’électricité, qui perdurent depuis 2012 avec des intensités variables, ont particulièrement impacté les années 2015 à aujourd’hui.

Selon les informations rapportées par Africanews, « Les fréquentes coupures d’électricité ont gravement affecté la vie quotidienne. Les ménages ont dû faire face à des perturbations, les étudiants s’efforçant d’étudier dans l’obscurité et les services de santé compromis en raison du manque de fiabilité de l’électricité. L’agitation sociale s’est accrue à mesure que les gens perdaient confiance dans la capacité du gouvernement à résoudre le problème de manière efficace. »

Les conséquences du Dumsor sont dévastatrices. Les petites et moyennes entreprises voient leurs activités perturbées, entraînant des pertes économiques considérables. Les équipements médicaux dans les hôpitaux sont régulièrement mis hors service, mettant en péril la vie des patients. Les étudiants peinent à poursuivre leurs études dans de telles conditions, aggravant ainsi les inégalités éducatives.

Les causes de cette crise énergétique sont multiples. Selon le média il s’agit entre autres de la réduction des niveaux d’eau dans le barrage d’Akosombo, l’irrégularité de l’approvisionnement en gaz du Nigeria, les contraintes fiscales, le mauvais entretien des infrastructures.

La manifestation de samedi reflète l’urgence ressentie par la population et la pression croissante exercée sur le gouvernement pour trouver des solutions durables à cette crise.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source : africanews.