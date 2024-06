La direction de la Communication du ministère des Infrastructures et du Désenclavement a annoncé ce lundi 10 juin 2024, la cérémonie de lancement officiel des travaux d’élargissement de la route nationale n 2, prévue pour le samedi 15 juin 2024. Cet événement marquera une étape cruciale dans l’amélioration des infrastructures routières du pays.

L’élargissement de la route nationale 2 vise à améliorer la fluidité du trafic, à réduire les embouteillages et à augmenter la sécurité pour les usagers. Ce projet répond à une demande croissante des populations locales et des transporteurs qui utilisent quotidiennement cet axe vital pour leurs déplacements et leurs activités économiques.

La cérémonie de lancement des travaux organisée par le ministère des Infrastructures et du Désenclavement, connaitra la participation de plusieurs autorités locales et nationales.

L’élargissement de la route nationale 2 est un projet ambitieux qui s’inscrit dans la vision plus large du gouvernement burkinabè de moderniser les infrastructures du pays et de favoriser le développement économique.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source : direction de la Communication du ministère des Infrastructures et du Désenclavement