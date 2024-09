Embrouilles à Cotonou

Alors que la Transition burkinabè vient d’échapper à une vaste conspiration machiavélique où les conjurés ont usé de tous les moyens pour parvenir à leurs fins, les autorités béninoises ont elles aussi annoncé une tentative de putsch visant le président Talon. Si l’on s’en tient au communiqué émanant du procureur de la République, l’acte de déstabilisation était orchestré par de très proches collaborateurs et amis du président Talon. En effet, Olivier Boko et Dieudonné Tevéojeré, dont il s’agit, étaient pour le premier, ami intime du président béninois, alors que le second avait en charge sa sécurité rapprochée, poste sensible s’il en est, et qui n’est jamais confié au premier venu.

Mais, si dans le cas du Burkina, des preuves tangibles existent pour étayer la thèse du complot, on ne peut pas en dire autant du Pronunciamiento béninois, certains observateurs n’y voyant rien moins qu’une « machination » du chef de l’Etat pour écarter tous ceux qui s’opposent à sa volonté de faire un troisième bail à la tête du pays. En effet, conformément à la Constitution, Talon a passé son tour, ainsi que lui-même l’avait du reste reconnu l’année dernière. Mais, les vertiges et les encens du trône semblent faire leurs effets, et, les laboratoires présidentiels attendent le bon moment pour vendre leur « produit » au peuple.

Pas dupe de ce jeu des ombres chinoises, des leaders d’opinion ont sonné le tocsin en vain jusque-là. Fort du soutien de certaines chancelleries occidentales dont il est devenu l’un des chevaux de Troie dans la guerre par procuration qu’elles livrent au pays du Sahel, Talon se croit « immunisé » contre toute tentative de déstabilisation à l’instar de bien de ses devanciers qui avaient eu cette illusion. C’est méconnaître l’histoire de son propre peuple, idéologiquement mûr avec les parenthèses marxiste-léniniste de Mathieu Kerekou et les réalités contemporaines qui font dire que nous vivons le temps des révolutions.

Alors, machination ou réalité, le président gagnerait plutôt à respecter les règles du jeu démocratique et surtout à vivre en bonne intelligence avec tous ses voisins. Autrement, le Bénin n’a pas fini d’être en zone de fortes turbulences.

Boubakar SY