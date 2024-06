ENAREF : le bureau des élèves organise les « 96 h du financier »

Boulgou : des populations déplacées de retour dans leurs villages

Il est parvenu à Kantigui que deux villages d’une commune de la province du Boulgou ont été « totalement libérés ». Selon la source de Kantigui, c’est sous l’impulsion du 31e Régiment interarmes (RIC) et avec la détermination des forces combattantes que lesdits villages ont été libérés. Pour témoigner leur gratitude, les populations de ces localités et celles d’autres villages voisins, mobilisées par la Coordination des jeunes patriotes de la commune, a-t-on expliqué à Kantigui, sont allés défricher les herbes le long des voies reliant ces villages au chef-lieu de commune, afin de faciliter leur retour. « Ce samedi 22 juin 2024, c’est chose faite. Les populations ont retrouvé leurs villages où elles pourront cultiver en cette saison hivernale », a clamé la source de Kantigui. Elle a ajouté que plusieurs autres localités seront aussi réinstallées dans les jours à venir. Kantigui se réjouit que les opérations de reconquête du territoire national, engagées par les Forces de défense et de sécurité (FDS), avec l’appui des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), portent progressivement fruit.

Bassinko : un enfant meurt par noyade dans un caniveau

Kantigui qui a rendu visite à un cousin, le lundi 24 juin 2024 à Bassinko à la sortie nord de Ouagadougou a été affligé par une triste nouvelle. En effet, la famille hôte de Kantigui lui a rapporté un cas de noyade d’un enfant d’environ 6 ans. Le drame est survenu après une pluie et le corps sans vie du gamin a été repêché des eaux dans les caniveaux d’une voie en chantier. Remontés, les interlocuteurs de Kantigui mettent en cause la responsabilité de l’entreprise chargée de la réalisation de l’ouvrage. Pourtant, selon une source de Kantigui, l’entreprise concernée avait été prévenue en début de saison pluvieuse sur le risque d’accident dans la mesure où les caniveaux ne sont pas recouverts de dalles sur une distance d’environ un kilomètre. Mais hélas, le pire est arrivé. Pour éviter un autre drame, Kantigui a appris que les populations riveraines ont demandé au cadre de concertation des habitants de Bassinko d’interpeller à nouveau la société afin qu’une solution soit trouvée à ces caniveaux à ciel ouvert.

RTB : la Radio/Bobo reprend « normalement » du service

Kantigui se rappelle encore des eaux de pluie qui ont inondé, le 9 juin 2024, les locaux et installations de la Direction régionale des Hauts-Bassins de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB/Hauts-Bassins), perturbant les programmes de la télévision et de Radio Bobo. En effet, les eaux avaient englouti les appareils, les consoles, les bureaux, de même que les archives et autres documents, réduisant cette radio au silence, deux semaines durant. Alors que les stigmates de cette catastrophe sont encore visibles sur place, Kantigui a appris une nouvelle qui fait déjà le bonheur des auditeurs de la radio. « Radio Bobo a le plaisir d’informer ses auditeurs que la diffusion de ses programmes qui avaient connu une perturbation, reprend normalement, ce mardi 25 juin 2024 à partir de 5h45mn. Radio Bobo vous remercie pour votre soutien et votre fidélité », a pu lire Kantigui sur la page Facebook de la radio. En cherchant à mieux comprendre, Kantigui s’est vu expliquer que les dégâts étaient tels que la reprise des programmes n’était pas évidente en un court délai. « Mais avec la détermination et l’engagement des premiers responsables de la RTB et les soutiens multiformes venus de toutes parts, les techniciens ont pu remettre la radio en marche », a soutenu la source de Kantigui. Kantigui félicite et encourage ses confrères de la RTB qui ont été éprouvés par cette inondation en espérant que les dispositions prises leur éviteront de telles situations à l’avenir.

