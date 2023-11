Entreprises pharmaceutiques en Chine : Dans l’univers du groupe Renhe

Le groupe Renhe est un groupe d’entreprises pharmaceutiques moderne intégrant la production et la vente de médicaments et de produits de santé fondé en 2001 dans la province de Jiangxi par Yang Wenlong. Lors de leur séjour en Chine, les participants au Forum de médias sur la ceinture et la route ont visité l’entreprise.

Entreprise de démonstration pour la mise en œuvre de la stratégie de marque, le groupe Renhe possède une société cotée, un parc industriel de haute technologie, trois organismes de recherche scientifique pharmaceutique, 15 entreprises de production de médicaments et de produits de santé et 15 entreprises de logistique de vente. Elle a établi une équipe de base pour la recherche et le développement technologique dominée par des médecins et des maîtres et a établi des relations de coopération stratégique avec l’Académie chinoise des sciences, l’Académie chinoise des sciences médicales chinoises, l’Université de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai et de nombreux autres instituts de recherche scientifique. Six entreprises comme Jiangxi Yaodu Renhe Pharmaceutical, subordonnées au groupe sont accréditées comme « entreprises de haute technologie ».

À l’heure actuelle, le Groupe Renhe compte 42 gammes de produits pharmaceutiques qui ont obtenu la nouvelle certification nationale GMP. Il possède de nombreuses filiales célèbres qui sont devenues des marques leaders dans leurs domaines respectifs, comme Fu Yan Jie, Shan Liang, You Ka Dan, Renhe Ke Li Ke, etc. Shan Liang, le premier produit de protection oculaire est sorti en 2003 et a continué à générer un succès commercial. Shan Liang s’est classé à la première place du classement des médicaments chimiques pour les yeux lors de la 12e réunion annuelle chinoise de l’Association chinoise des médicaments sans ordonnance ;

You Ka Dan, un autre produit très célèbre du groupe se concentre sur la grippe infantile depuis 17 ans. Il aide des centaines de millions d’enfants à se protéger du froid. Il s’est classé premier en variété pédiatrique dans le classement des produits chimiques pharmaceutiques en vente libre en Chine en 2012.

Rhene groupe est également le promoteur de DingDang medicine express tech qui est la plus grande entreprise de vente au détail pharmaceutique autonome de Chine, transformant le modèle de vente au détail pharmaceutique traditionnel via l’Internet mobile, réalisant une opération intégrée en ligne et hors ligne.

Il existe deux segments d’activités dont une plate-forme en ligne et une chaîne de pharmacie intelligente auto-exploitée hors ligne, fournissant une zone centrale en ligne 7 x 24 heures, 28 minutes de livraison de médicaments à domicile, des conseils en médicaments par un pharmacien professionnel 24 heures sur 24 et d’autres services de santé. La société a complètement amélioré l’alliance des sociétés pharmaceutiques et a rassemblé 466 sociétés pharmaceutiques chinoises et étrangères bien connues, dont Smith Kline & French Laboratoires (SK&F) et Bayer, pour construire une écologie complète de la chaîne industrielle depuis la source directe jusqu’aux terminaux et plus loin.

Le groupe Renhe est engagé à fournir aux utilisateurs des produits et une expérience de service de haute qualité afin d’améliorer le niveau de santé et la qualité de vie des clients. Lors de leur visite au Groupe Renhe, les journalistes ont découvert la route de la Médecine traditionnelle chinoise de Changbang. Ils ont expérimenté les prouesses de la Médecine traditionnelle chinoise à travers la pratique de l’Acuponcture, etc.

Nadège YAMEOGO