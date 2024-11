États-Unis d’Amérique : Des dirigeants africains félicitent Donald Trump à l’occasion de sa victoire électorale

À la suite de la victoire électorale de Donald Trump aux États-Unis, ce mecredi 6 novembre 2024 plusieurs dirigeants africains ont exprimé leurs félicitations et leur volonté de renforcer les relations bilatérales avec les États-Unis sous sa présidence. Ces messages ont mis en lumière l’importance des liens diplomatiques entre les États-Unis et l’Afrique, ainsi que l’espoir d’une coopération accrue dans des domaines clés tels que la paix, la sécurité, et le développement économique.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a été l’un des premiers à adresser ses félicitations à Donald Trump, soulignant l’importance de la coopération bilatérale. Sur X, Abiy a exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler ensemble pour « renforcer davantage les relations entre nos deux pays pendant votre mandat ».

Le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a également pris la parole pour féliciter Donald Trump, lui adressant ses « sincères félicitations » tout en réaffirmant la volonté de l’Égypte de coopérer avec les États-Unis. Al-Sissi a mis l’accent sur le besoin de collaborer pour instaurer la paix et assurer la stabilité régionale. « L’Égypte souhaite renforcer son partenariat stratégique avec les États-Unis et approfondir les relations amicales entre nos peuples », a-t-il déclaré.

Le Président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a également félicité Donald Trump pour sa « victoire électorale historique ». Dans un message publié sur X, il a exprimé son souhait de maintenir et d’intensifier la collaboration et le partenariat entre les États-Unis et la Somalie. « Nous sommes impatients de travailler ensemble pour promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité partagée », a-t-il ajouté, mettant l’accent sur les défis communs que les deux nations doivent relever en matière de lutte contre le terrorisme et de développement durable.

De son côté, le Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a formulé ses félicitations d’une manière plus philosophique. « Le monde a besoin de plus de dirigeants qui parlent au nom du peuple », a-t-il écrit sur X. Mnangagwa a exprimé l’espoir que, sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis et le Zimbabwe pourraient collaborer pour « construire un monde meilleur, plus prospère et plus pacifique ».

Les chefs d’État africains ont ainsi exprimé leur désir de travailler ensemble pour résoudre des problèmes mondiaux urgents, tout en renforçant les liens entre leurs pays et Washington.

Augustin Sogoh SANOU

SIdwaya.info

Source : Sputnik Afrique