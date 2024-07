Excellence scolaire : Fatimata Dimzouré reçoit un vélo suite à son cri du cœur lancé par Kantigui

Dans sa rubrique « On murmure » signée de Kantigui, publiée le mercredi 17 juillet 2024, votre quotidien Sidwaya se faisait l’écho de la réussite au BEPC de Fatimata Yamba Dimzouré dans la commune de Guiba, région du Centre-Sud, malgré une fracture au fémur à deux mois de l’examen. Première au classement communal, elle est rentrée, le mercredi 24 juillet 2024, au siège du journal, à Ouagadougou, en possession d’un vélo neuf dont elle a exprimé le besoin et de kits scolaires offerts par Lawali Sidiki Ky, un instituteur certifié.

Il est 10 heures, ce mercredi 24 juillet 2024, à Ouagadougou, au siège des Editions Sidwaya. Sous un temps menaçant, la direction générale accueille le donateur d’un vélo neuf et de kits scolaires, Lawali Sidiki Ky, au profit de la lauréate et première communale au BEPC (14,79/20), session 2024, Fatimata Yamba Dimzouré, issue du Collège d’enseignement général (CEG) de Dissomey dans le Centre-Sud. Le « bon samaritain » répond ainsi à un cri du cœur lancé par Kantigui, dans la rubrique « On murmure » du journal de tous les Burkinabè, pour venir en aide à Fatimata Yamba Dimzouré, victime d’une fracture au fémur à deux mois de l’examen lors d’une mauvaise réception au triple saut pendant le cours d’Education physique et sportive (EPS). En effet, Kantigui, dans la parution de Sidwaya du mercredi 17 juillet 2024, appelait des bonnes volontés à voler au secours de la jeune fille pour l’acquisition d’un vélo afin de poursuivre ses études en classe de 2nde dans le lycée le plus proche à près de 7 kilomètres de chez elle. « En tant qu’enseignant, je ne pouvais pas rester indifférent à la prouesse de cette petite fille malgré son état de santé difficile », a lancé le donateur, Lawali Sidiki Ky, par ailleurs, instituteur certifié de la commune de Bama, de l’école primaire publique de Soungalodaga 3, dans les Hauts-Bassins. Il l’a invitée à toujours persévérer pour réussir en bravant les obstacles qui se présenteront à elle à l’avenir. « Elle a eu un vélo ainsi que des fournitures scolaires. C’est modeste, mais qu’elle en fasse bon usage », lui a conseillé le donateur. La bénéficiaire, toujours convalescente, a remercié M. Ky pour son geste et lui a témoigné sa reconnaissance pour ce don qui lui permettra de poursuivre plus sereinement son cursus scolaire.

Une preuve d’humanisme

Le directeur du CEG de Dissomey, Abdoulramir Sanfo, est très ému. « Le don est le bienvenu, car, il s’inscrit dans une logique de galvaniser l’élève à redoubler d’effort et d’inciter ses camardes à suivre son exemple. Je salue l’acte de générosité posé à l’endroit de l’élève, au nom de la hiérarchie. Je souhaite qu’elle œuvre toujours dans cette lancée et garde la tête sur les épaules pour la suite de son cursus », a confié M. Sanfo.

Il souligne le caractère exceptionnel du don. « Ce genre de geste est à perpétuer, parce qu’il revêt une très grande importance dans la cohésion sociale. Désormais, cette élève devient un membre de la famille de M. Ky qui devient, à son tour, un membre de toute la communauté de la région du Centre-Sud, ce qui prône l’unité au sein de notre patrie », laisse entendre le directeur du CEG.

Pour sa part, la Directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a témoigné sa gratitude au donateur. « Ce que vous avez fait est la preuve que l’humanisme et la générosité ne sont pas forcément liés aux moyens. On peut aider et donner le sourire aux autres avec le peu qu’on a », lui a-t-il lancé. Mme Badoh a aussi relevé que son journal n’a fait que son travail.

« Kantigui c’est tout le monde et personne. Autant il attire l’attention sur des dysfonctionnements dans les administrations publiques et privées, autant, il porte à la connaissance de l’opinion publique les bonnes actions. Tout cela, pour susciter un changement positif, une mobilisation collective au profit de tous les Burkinabè », a-t-elle précisé. Pour joindre l’utile à l’agréable, les visiteurs du jour ont fait un tour dans les différents services de la « Maison commune ».

Boukary BONKOUNGOU

Karl Romann Joseph YAMEOGO

(Stagiaire)