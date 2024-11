Familles des soldats tombés du Camp Naaba-Koom 2 : Direct-Aid fait parler son cœur

L’ONG Direct-Aid a procédé, ce samedi matin, à la remise de kits alimentaires et non alimentaires aux orphelins et veuves des militaires tombés et aux soldats blessés en opération du Camp Naaba-Koom 2. La cérémonie a été présidée par le Chef de Cabinet du Président du Faso, Ousmane SANDWIDI, représentant le Directeur du Cabinet.

D’une valeur de 13 millions 500 mille F CFA, le don de l’ONG Direct-Aid est composé de sacs de riz, de sacs de couscous local, de sachets de spaghetti, de bidons d’huile, de cartons de sucre, de cartons de boîtes de tomates, de cartons de savons, de couvertures, de moustiquaires et de chaussures. Selon le représentant pays de l’ONG, Boukhanfra RADOUANE, l’objectif est de contribuer à renforcer les capacités de résilience des familles des combattants, dans le cadre de la semaine psychosociale organisée par le commandement militaire du Camp Naaba-Koom 2 du 23 au 27 septembre dernier.

« Notre geste s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de notre organisation au gouvernement burkinabè dans sa lutte pour le bien-être des populations. Nous sommes venus porter assistance aux familles de nos braves soldats qui ont lutté pour la sécurité et la paix dans ce pays », a indiqué M. RADOUANE.

Il a précisé que l’ONG Direct-Aid travaille presque dans tous les domaines socioéconomiques. « A travers nos différents partenariats, nous avons des programmes pour 2025 qui touchent tous ces secteurs (…) Et nous travaillerons pour que ces programmes soient réalisés au profit des populations vulnérables du Burkina Faso.

Direct-Aid restera toujours aux côtés des autorités burkinabè pour contribuer à relever les défis humanitaires du pays », a-t-il soutenu.

Le Commandant de la Garde Républicaine, le Chef de Bataillon Souleymane ZANGO a rassuré qu’avec le bureau de l’action sociale et des blessés en opération, les deux cent (200) familles bénéficiaires ont été répertoriées et chaque famille repartira avec son kit. Tout en louant le geste de l’ONG Direct-Aid, qui selon lui, « rehausse le moral des troupes en opération sur le terrain », il a invité les personnes de bonne volonté à s’inscrire dans cette chaîne de solidarité.

Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à l’ONG Direct-Aid pour ce soutien. « A partir de ce geste, nous avons su qu’il y a des personnes qui pensent toujours à nous. Je salue cet acte de solidarité et j’encourage nos soldats qui sont sur le terrain à ne pas baisser les bras car nous espérons tous des lendemains meilleurs de paix et de sécurité totale pour notre pays », a déclaré la porte-parole des familles Monique BONKOUNGOU.

Le Chef de Cabinet du Président du Faso, Ousmane SANDWIDI qui a présidé la cérémonie au nom du Directeur de Cabinet, a souhaité que cette chaîne de solidarité se manifeste dans les actes quotidiens de chaque Burkinabè.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso