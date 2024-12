FESPACO 2025 : Les innovations de la 29e  édition  présentées à N’Ndjamena au Tchad

Le délégué général du FESPACO Alex Moussa Sawadogo a présenté les innovations de l’édition 2025 à N’Djamena la capitale du Tchad, le pays invité d’honneur. C’était au cours d’une conférence de presse animée conjointement avec le secrétaire général du ministère du développement touristique, de la culture et de l’artisanat Abdoulaye Souleymane Babalé, mercredi 11 décembre 2024.

Une semaine après la présentation du visuel de la 29e édition du FESPACO à Ouagadougou, la délégation générale du FESPACO est au Tchad le pays invité d’honneur pour présenter ses grandes innovations. Le délégué général du FESPACO Alex Moussa Sawadogo en compagnie du secrétaire général du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat a échangé pendant plus d’une heure avec des journalistes tchadiens au cœur à N’Djamena.

Il a ainsi présenté les Tchadiens qui participeront comme membres de jury à la 29e édition du FESPACO. Il s’agit de Célestin Mandowé dans le jury étalon d’or de Yenenga long métrage, Youssouf Djaoro dans le jury officiel court métrage. Zara Mahamat Yakoub sera dans le jury du prix Thomas Sankara pour le panafricanisme et de Issa Serge Coelo président du jury section Burkina films.

N’Djamena a aussi eu l’exclusivité de l’innovation majeure du FESPACO 2025. Elle consiste à la diffusion de tous les films qui seront primés au FESPACO durant une semaine au Tchad. « Nous entendons permettre aux populations de N’Djamena et d’autres villes de vivre le FESPACO. Ceux qui n’ont pas pu faire le déplacement à Ouagadougou auront tout de même l’opportunité de vivre la créativité de l’industrie cinématographique africain », a précisé le DG du FESPACO.

L’institution d’un nouveau prix officiel dénommé prix Thomas Sankara du panafricanisme doté par la Présidence du Faso et la dotation du prix du public par la Télévision nationale du Burkina font partie des innovations de la prochaine édition du FESPACO. « Nous sommes très fiers de ce prix qui va récompenser des producteurs, réalisateurs qui des projets qui contribue à renforcer le panafricanisme sur le continent africain », a-t-il poursuivi. La semaine de la critique qui sera organisé pour la première fois va permettre aux cinéastes d’échanger autour de films qui ont un impact sur les pays africains et aux réalisateurs d’identifier les films qui font bouger les choses.

En ce qui concerne l’état des préparatifs du FESPACO 2025, Alex Moussa Sawadogo s’est dit plus que satisfait, d’autant la collaboration avec le pays invité d’honneur se déroule pour le mieux. Il a ajouté que le comité national d‘organisation s’attèle à garantir la réussite de la fête du cinéma africain avec le soutien du pays invité d’honneur. Le délégué général a annoncé que le comité international de sélection a reçu 1351 films malgré l’instauration d’un forfait pour la participation des films. « Nous avons reçu 5films tchadiens et c’est la première fois que nous recevons autant de films du pays invité d’honneur » s’est-il réjoui.

Les journalistes ont interrogé les animateurs de la conférence de presse sur les critères de sélection des films et du pays invité d’honneur. En réponse, le DG du FESPACO a indiqué que le premier critère de sélection d’un film est sa qualité. Quant au choix du pays invité d’honneur il a confié que c’est une prérogative des plus hautes autorités du Burkina. Le secrétaire général du ministère en charge de la culture du Tchad Abdoulaye Souleymane Babalé a déclaré que le choix du Tchad comme pays invité d’honneur de la 29e édition du FESPACO est un symbole de fraternité et de communion entre son pays et le Burkina Faso. « Nous en sommes très fiers. En tant que pays invité d’honneur, le FESPACO nous offre l’opportunité de présenter plusieurs facettes de notre culture. A travers le focus sur le Tchad, nous allons montrer des films du patrimoine cinématographique tchadien depuis les premiers réalisateurs jusqu’à la nouvelle génération », a-t-il commenté.

Nadège YE