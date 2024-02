FESPACO : la  29e édition se tiendra du 22 février au 1er mars 2025

La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) se tiendra du 22 février au 1er mars 2025.Le pays invité d’honneur de cette édition sera la République du Tchad.

L’information a été donnée lors du Conseil des ministres par le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Il a également annoncé qu’en marge du FESPACO 2025 se tiendront le 22e Marché international du cinéma et de l’audiovisuel africain (MICA) et les ateliers Yennenga. Ces ateliers permettront de renforcer le rôle du FESPACO « comme passerelle de soutien à l’émergence de nouveaux talents dans les principales chaînes de valeur de l’industrie cinématographique, le financement et la finalisation des projets de films du continent pour les rendre plus compétitifs et visibles sur le marché international ».

Alassane KERE