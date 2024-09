Fin du bicéphalisme à la tête du royaume du Gulmu : Sa Majesté UNTAANBA désormais reconnu comme le seul et unique roi

Après quatre années de crise, le bicéphalisme au sein du Royaume du Gulmu, qui avait plongé la région de l’Est dans l’incertitude, a enfin trouvé une issue favorable. Depuis le 9 juillet 2024, Sa Majesté UNTAANBA est reconnue comme le seul et unique roi du Gulmu.

L’information a été donnée ce mardi 3 septembre 2024 le Ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité via un communiqué.

Cette décision, fruit d’une initiative de sortie de crise conduite par le Ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, sous l’impulsion directe du Président du Faso, vient restaurer l’ordre et la stabilité au sein de la communauté gulmu.

Le Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, dans son communiqué officiel, a exprimé ses sincères remerciements à Monsieur Tiguié Mohamed THIOMBIANO, ancien prétendant au trône, pour son adhésion à cette initiative de réconciliation.

Le ministre les a encouragées à maintenir cet esprit de cohésion et de paix, qui est plus que jamais nécessaire pour le développement harmonieux de la région.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info