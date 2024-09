FOCAC 2024 : renforcer les liens stratégiques entre la Chine et l’Afrique

Le Forum Chine -Afrique (FOCAC) s’est ouvert, le mercredi 4 septembre 2024, à Pékin, capitale de la République populaire de Chine. Cette grande réunion sino-africaine se tient sur le thème : « S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ».

Les projecteurs sont actuellement rivés vers Pékin, capitale de la Chine où s’est ouvert, hier 4 septembre 2024, le Forum Chine-Afrique (FOCAC). Prévue pour durer trois jours, cette rencontre de haut niveau constitue un moment décisif dans le renforcement des relations sino-africaines après le sommet de Pékin sur la coopération sino-africaine de 2006, le sommet de Johannesburg de 2015 et le sommet de Pékin de 2018.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Chen Xiaodong, a déclaré qu’il est désormais, “le bon moment” d’approfondir la coopération entre la Chine et l’Afrique. Pour lui, les deux parties devraient mettre à profit cette rencontre pour exprimer une « voix forte » pour le Sud global dans la réforme de la gouvernance mondiale.

« La Chine et les pays africains sont tous deux des membres importants du Sud global, et l’Afrique connaît un nouveau réveil en promouvant activement le processus d’unité, d’auto-amélioration et d’intégration », a-t-il déclaré. Et le Président chinois, Xi Jinping, de rappeler que « la Chine et l’Afrique ont toujours été une communauté de destin ». Et, « face à une situation mondiale volatile et imbriquée , elles devraient plus que jamais, selon lui, renforcer leur solidarité et leur coopération.

Un message « clé » du président chinois attendu

Le FOCAC 2024 augure, à cet effet, une nouvelle ère de développement et de revitalisation du Sud global, qui ouvrira des perspectives encore plus adéquates pour les relations sino-africaines. Le Burkina Faso qui entretient une relation excellente avec la Chine, participe à ce forum à travers une forte délégation conduite par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyèlem de Tambela et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré.

Aux dires du chef de la diplomatie burkinabè, le Burkina Faso saisira cette opportunité pour renforcer ses liens de coopération avec la République populaire de Chine, et partager sa vision sur les thématiques qui seront abordées au forum. Il s’agit principalement, a-t-il indiqué, de la paix et la sécurité, de la gouvernance politique, de l’industrialisation et la modernisation de l’agriculture, et de la coopération dans le cadre de l’initiative « la ceinture et la route ».

Les représentants de 53 pays africains prennent part à ce forum. Le Président chinois, Xi Jinping, livrera aujourd’hui 5 septembre, un message « clé » lors du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement au cours duquel, il annoncera un nouveau paquet de partenariats entre son pays et l’Afrique. En prélude à ce sommet, une réunion ministérielle s’est tenue, le 3 septembre 2024, à laquelle a pris part le ministre burkinabè des Affaires étrangères. A l’occasion, la partie chinoise et les représentants africains ont examiné et adopté la Déclaration et le Plan d’action de Pékin en vue de leur adoption finale par les chefs d’Etat et de gouvernement. Au programme du FOCAC 2024, figure également un banquet de bienvenue et des activités bilatérales connexes avec les dirigeants africains du FOCAC et les représentants des organisations régionales et internationales.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pekin, Chine)