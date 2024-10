Football : aucun joueur africain ne figure parmi les favoris des nominées du Ballon d’Or 2024

La cérémonie du Ballon d’Or 2024 se tiendra à Paris le 28 octobre. Les nominations annoncées le 4 septembre, aucun Africain n’a été cité, est-ce à dire que les joueurs africains du moment n’ont pas le talent de Sadio Mané, de Mohamed Salah, de Samuel Eto’o encore moins de Didier Drogba qui ont atteint le dernier carré des nominations ? En tout cas, le vote aura lieu sans qu’un Africains ne soit favori et prend en compte le Championnat d’Europe et la Copa América chez les hommes et le tournoi olympique de Paris chez les femmes.

Hubert Bado