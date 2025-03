Future zone industrielle dans l’arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso: les occupants sommés de libérer les lieux d’ici le 12 mars prochain

Les autorités de l’arrondissement 3 de la commune de Bobo-Dioulasso ont invité les occupants de la future zone industrielle et des environs du site dédié à la construction du nouveau stade de 15 000 places à libérer les lieux d’ici le 12 mars prochain. Cela a été annoncé lors d’une sortie de sensibilisation, le mercredi 5 mars 2025 à Bobo-Dioulasso.

Les occupants et les proprié-taires d’habitats spontanés (non lotis) situés dans la future zone industrielle, le long de la route de Léguéma, ainsi que les alentours du site prévu pour la construction du nouveau stade, ont jusqu’au mercredi 12 mars 2025 pour quitter les lieux. Cet ultimatum leur a été donné par le Président de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 3 de la commune de Bobo-Dioulasso, Domonbagnèrè Kisito Dabiré, lors d’une sortie de sensibilisation, le 5 mars 2025.

Selon les autorités communales, après ce délai, une opération de démolition des habitats spontanés sera lancée conformément aux textes en vigueur. D’après le schéma directeur d’aménagement urbain de la commune de Bobo-Dioulasso, cette zone est destinée à devenir une zone industrielle.

Malgré l’interpellation précédant cette sortie, qui avait pour objectif d’arrêter toute activité illégale suivie du marquage des maisons à démolir, cette nouvelle intervention vise à sensibiliser la population à cesser les activités de morcellement et de construction sur des terrains non lotis, tout en précisant le délai à respecter.

« Nous avons invité l’Office national du contrôle des aménagements et des constructions (ONC-AC) qui va se baser sur les textes en vigueur et tentera de voir s’il est possible d’engager des procédures contre les acteurs impliqués dans ces activités illégales dans la commune de Bobo-Dioulasso », a souligné le PDS.

Pour le chef d’antenne régionale de l’ONC-AC, Hamado Ouédraogo, des sanctions seront prises, notamment à l’encontre de ceux qui morcellent des terrains, conformément à la loi 008 du 20 juin 2023 portant sur la promotion immobilière au Burkina Faso.

En effet, l’article 98 de cette loi stipule que toute opération de promotion foncière est interdite pour les personnes physiques et morales de droit privé. Lors de la sortie, du matériel de construction a été saisi. Certains habitants ont promis de respecter le délai, tandis que d’autres ont demandé la clémence des autorités communales.

Noufou NEBIE

Marie Alexandra BITIBALY

(Stagiaire)