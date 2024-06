Hadj 2024 : 432 premiers pèlerins de retour

Partis pour accomplir le cinquième pilier de l’Islam à La Mecque, 432 premiers pèlerins sont arrivés, le mercredi 26 juin 2024 à Ouagadougou.

Arrivés à l’aéroport international de Ouagadougou à 16 heures 45 minutes, 432 pèlerins ont retrouvé les siens après avoir accompli le cinquième pilier de l’Islam, à La Mecque. le mercredi 26 juin 2024, Cheik Sidi Mohamed Maïga 2, guide spirituel de la communauté Tidjania, accompagné des membres du présidium de la Fédération des associations islamique du Burkina Faso (FAIB) et du ministre délégué en charge de la sécurité, Mahamadou Sana étaient sur le tarmac pour accueillir les nouveaux «El hadj » et « hadja ».

Très heureuse, Abibatou Diop a confié que le pèlerinage n’a pas été de tout repos. «J’ai été appelée par Dieu pour accomplir le cinquième pilier de l’Islam. Nous avons passé trois jours à Médine pour prier dans la mosquée du Prophète. Ensuite, nous nous sommes rendus à La Mecque pour faire le Tawaf(tour de la Kaaba), Safa et Maroua. Ensuite nous sommes allés à Mina, Mouzdalifa pour exécuter la lapidation de Satan… », a-t-elle expliqué. Boureima Savadogo est un fonctionnaire des douanes à la brigade mobile de Bobo-Dioulasso. Il a exprimé aussi sa joie d’avoir accompli le hadj. « Nous sommes très contents d’avoir effectué le hadj. Le pèlerinage s’est très bien passé. Nous avons prié pour notre pays et l’ensemble des Burkinabè pour que la paix, la sécurité et la prospérité soient la chose la mieux partagée », a-t-il confié. Pour lui, ce pèlerinage est une grande faveur que Dieu lui a donné de vivre. “Nous sommes venus assister les premiers pèlerins arrivés par vol spécial au pays. Ils sont arrivés à bon port et nous avons imploré Dieu pour qu’il nous accorde de vivre ce jour béni. Nous avons enregistré des décès dans les rangs de nos pèlerins. Nous prions Dieu afin que leurs âmes reposent en paix », a affirmé le guide Tidjania. Il a souhaité que tous les pèlerins regagnent leurs familles dans la paix et

la santé et surtout que leurs supplications soient exaucées.

Emmanuel BICABA