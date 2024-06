Hadj 2024 : renforcement du dispositif anti Covid-19

Le directeur régional de la santé et de l’hygiène publique du Centre, Daniel Yerbanga a visité, le dispositif mis en place pour la détection d’éventuels cas de COVID-19 à l’aéroport de Ouagadougou, dans le cadre de l’arrivée des pèlerins, le mercredi 26 juin 2024.

Tous les fidèles musulmans qui ont effectué, le Hadj 2024 avant leur départ ont été reçus au niveau du Centre médical de l’aéroport pour une visite médicale. Pour l’occasion, ils ont subi des examens complémentaires et vaccinations selon les recommandations du règlement sanitaire international pour les voyages. Au retour, les mêmes pèlerins subissent quelques contrôles médicaux avant de rejoindre leurs familles respectives. Pour le coordonnateur du centre médical de l’aéroport de Ouagadougou, Patrice Sombèwendin Ilboudo, le mécanisme de contrôle n’a pas changé, puisque le centre médical de l’aéroport a assuré cette installation depuis l’avènement de la COVID/19.

« Comme les maladies respiratoires sont actuellement fréquentes, nous avons mis un dispositif qui permet de screener les passagers venant de l’Arabie saoudite », a-t-il expliqué. A l’entendre, le dispositif est composé de caméra thermique qui permet de voir si le pèlerin a de la fièvre ou pas, d’ambulances et d’agents de santé et un Service d’aide médicale d’urgence (SAMU). M. Ilboudo a confié que si un cas se manifeste, après un entretien approfondi avec le concerné, une décision est prise selon ce que la hiérarchie va décider. Quant au directeur régional de la santé et de l’hygiène publique du Centre, Daniel Yerbanga, il a expliqué que ce dispositif n’est pas nouveau. « Les pèlerins ont séjourné en Arabie saoudite et c’est normal qu’à leur arrivée, nous puissions nous assurer qu’ils n’ont pas de problèmes de santé ou n’ont pas besoin d’une assistance médicale avant de rentrer chez eux », a-t-il poursuivi. En plus M. Yerbanga a confié que les premières autorités du Burkina ont mandaté les services de mettre en place ce dispositif.

Evariste YODA

Cédric Bolouvi

(Stagiaire)