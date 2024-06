Ouagadougou : le PDS démantèle un réseau de voleurs de carburant à la SOTRACO

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a animé une conférence de presse, ce mercredi 26 juin, à l’hôtel de ville de Ouagadougou. Cette rencontre avec les journalistes fait suite à l’interpellation d’un chauffeur de la Société de transport urbain de Ouagadougou (SOTRACO) en flagrant délit de vol de carburant.

Dans la nuit du mardi 25 juin, alors qu’il rentrait chez lui, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté a aperçu un conducteur de bus SOTRACO vide se diriger vers le rond-point des martyrs dans le quartier Tampouy. Intrigué, il décide de suivre le véhicule. Arrivé au rond-point, il surprend le conducteur en train de siphonner le carburant du bus.

Avec l’aide des riverains, M. Konaté parvient à interpeller le présumé voleur qui prend la fuite, abandonnant le bus, 3 bidons de carburant et une moto du complice. Il a ensuite fait conduire le bus à l’hôtel de ville et informé la SOTRACO de la situation. Le Président de la délégation spéciale a tenu à féliciter les riverains pour leur aide. Il a également appelé à la vigilance de tous les citoyens face à ce fléau qui gangrène la société et constitue sans doute les raisons qui ne permettent pas à la société d’être très viable et de répondre de manière holistique aux besoins des populations en termes de circulation urbaine en commun. M. Konaté a exhorté la population à dénoncer tout acte d’infraction et d’incivisme aux autorités compétentes. Il a également rappelé que la SOTRACO a mis en place un numéro vert permettant aux citoyens de signaler tout acte suspect. Le directeur général de la SOTRACO, Issiaka Ouédraogo, a réaffirmé son engagement à lutter contre le vol de carburant. Il a annoncé que des mesures seront prises pour renforcer la sécurité au niveau des dépôts de la SOTRACO. Il a tenu à féliciter Maurice Konaté pour son acte de civisme. En sensibilisant les citoyens et en encourageant les actes de civisme, la commune de Ouagadougou espère mettre fin à ce phénomène qui cause un important préjudice à la société.

DCRP commune de Ouagadougou