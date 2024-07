Héros, martyrs et invalides de la Nation : des reflexions pour une meilleure reconnaissance

Le Premier ministre, Apolinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a présidé la première session du Conseil d’orientation stratégique (COS) de la commission nationale d’analyse et de suivi des dossiers de héros, de martyrs et d’invalides de la Nation, le vendredi 5 juillet 2024 à Ouagadougou.

Le gouvernement du Burkina veut exprimer la reconnaissance de la Nation à ses illustres filles et fils, artisans et acteurs des hauts faits constitutifs de la mémoire vive de la Nation. C’est dans cette optique que le Conseil d’orientation stratégique (COS) de la commission nationale d’analyse et de suivi des dossiers de héros, de martyrs et d’invalides de la Nation a tenu sa première session, le vendredi 5 juillet 2024 à Ouagadougou en vue d’une meilleure coordination et d’orientation du traitement diligent des requêtes relatives à la qualité de héros, de martyr et d’invalide de la Nation.

En effet, faisant suite à l’adoption la loi du 17 juin 2022 portant statut de héros de la Nation par le législateur burkinabè, le pays entend reconnaitre certains de ses filles et fils, des héros, des martyrs ou des invalides en leurs consacrant une place de choix comme

il en a été pour le Président Thomas Sankara, reconnu en 2023 héros de Nation. « Il nous faudrait encore reconnaitre ce statut à d’autres personnalités historiques de notre passé lointain et récent. Je pense par exemple à Naaba Saaga II, à Ouezzin Coulibaly, au journaliste Norbert Zongo et j’en passe », a indiqué le 2e vice-président du COS, le ministre en charge de la justice, Edasso Rodrigue Bayala. Selon lui, le Burkina a des milliers de personnes qui ont perdu la vie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui méritent d’être reconnues par la Nation comme martyrs, du plus anonyme des volontaires pour la défense de la patrie au plus connu comme Ladji Yoro, du soldat de première classe à l’officier supérieur, tombé pour défendre la patrie, ces derniers méritent une digne reconnaissance.

Fort de 24 membres, le COS de la commission nationale d’analyse et de suivi des dossiers de héros, de martyrs et d’invalides de la Nation a, lors de sa première session, fait des observations afin que les éventuelles candidatures fassent l’objet d’analyse profonde et de production de documents afin d’éclairer toutes les différentes commissions avant la validation par le COS, a relevé M. Bayala. Et ce, selon lui, pour éviter la remise en causes de statut. Le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a indiqué que le statut de héros, de martyr et d’invalide de la Nation requiert au préalable des qualités. Sur la construction du mémorial Thomas-Sankara, le ministre d’Etat a estimé qu’il s’agit d’un projet « extrêmement ambitieux » qui intègre un certain nombre d’infrastructures. Le 15 octobre 2023, a-t-il expliqué, la présentation de l’ensemble architecturale a été faite avec pour première étape, la réalisation du mausolée pour accueillir les restes de feu capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons qui ont été transférés sur le site du mémorial afin de « disposer leur sépulture dans un cadre à la hauteur de leur dignité ».

Emmanuel BICABA