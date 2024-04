IIe édition du mois du patrimoine burkinabè : Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé une conférence de presse, le jeudi 11 avril 2024 à Ouagadougou, pour annoncer la IIe édition du mois du patrimoine burkinabè.

Le Burkina dispose de potentialités culturelles et touristiques diversifiées. Pour les valoriser davantage, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a lancé la IIe édition du mois du patrimoine burkinabè, à travers une conférence de presse, le jeudi 11 avril 2024 à Ouagadougou.

Selon le directeur général de la culture et des arts, Moctar Sanfo, le gouvernement burkinabè a lancé plusieurs chantiers majeurs en vue de réhabiliter les espaces patrimoniaux et de revitaliser les valeurs cardinales des communautés. Il a poursuivi que ces initiatives sont accompagnées par une volonté forte de travailler à l’appropriation par les Burkinabè de leur histoire et de leur culture.

« C’est fort de ce constat et dans le souci de faire des lieux de mémoire des espaces de convergence par excellence des populations que le gouvernement a lancé en 2023, pour la première fois, le mois du patrimoine burkinabè », a rappelé le directeur général. A l’entendre, la tenue de l’édition pilote a permis d’augmenter le nombre de visites dans les musées et les espaces de diffusion culturelle. Comme résultats acquis, il a cité l’augmentation de 64% des visites du Musée national du Burkina en 2023 par rapport à 2022.

« Le musée communal Sogossira Sanon a enregistré 26 304 visiteurs en 2023. Ce qui correspond à une augmentation de 159% par rapport à l’année 2022 », a-t-il indiqué. Au regard de ces résultats fort appréciables, le département en charge de la culture, s’appuyant sur les expériences acquises, entend organiser la IIe édition du mois du patrimoine burkinabè, du 18 avril au 18 mai 2024 sur le thème : « L’éducation au patrimoine, facteur de cohésion sociale au Burkina Faso ». Initiative citoyenne, M. Sanfo a fait savoir que la célébration de la IIe édition se déroulera sous la houlette du chef de l’Etat.

Il a soutenu que ladite édition prendra en compte la découverte de l’histoire et du riche patrimoine burkinabè à travers diverses activités. Il s’agit de campagnes de sensibilisation, l’animation de plateaux d’émissions directes et interactives qui entrent dans le cadre de la valorisation du patrimoine burkinabè.

« Cette année, nous envisageons installer des ambassadeurs pour le mois du patrimoine burkinabè », a informé Moctar Sanfo.

Il a expliqué que ces ambassadeurs auront pour rôle principal de donner davantage de visibilité à cette activité dans leurs réseaux professionnels à travers des actions qu’ils pourront initier en faveur de la protection et la promotion du patrimoine culturel.

A la question des journalistes de savoir qu’est-ce qui sera fait concrètement dans les sites touristiques au-delà des émissions, le directeur général de l’Office national du tourisme burkinabè (ONTB), Sulaïman Kagoné, a avoué que les détenteurs du patrimoine vont sensibiliser les populations à s’approprier leur patrimoine et à le transmettre aux générations futures.

Nadège YAMEOGO

Jacqueline Wêndengûudi OUEDRAOGO

(Stagiaire)