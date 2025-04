Intensification des échanges commerciaux dans l’AES  : Les ministres chargés de l’Industrie et du Commerce en conclave à Ouagadougou

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a ouvert les travaux de la deuxième rencontre des ministres chargés de l’Industrie et du Commerce et des représentants du secteur privé de la Confédération des Etats du Sahel (AES), ce jeudi 10 avril 2025, à Ouagadougou. Cette rencontre constitue une importante tribune pour le renforcement des relations économiques et commerciales au sein de l’espace confédéré.

Bâtir une diplomatie et un espace économique intégrés qui puissent servir de socle à un développement durable inclusif, afin de réduire la pauvreté et d’assurer le bien-être des populations au sein de l’AES : tel est l’engagement pris par les trois Chefs d’Etat en signant le Traité instituant la Confédération des Etats du Sahel. La première réunion des ministres de l’Industrie et du Commerce avec le secteur privé de l’AES tenue le 19 octobre 2024 à Bamako en vue de l’opération-nalisation de cet engagement a permis de jeter les bases de la réflexion et de formuler des recommandations visant à approfondir l’intégration économique et commerciale et à créer un cadre fédérateur du secteur privé de l’AES. Les recommandations de Bamako ont porté, entre autres, sur l’harmonisation des politiques et des stratégies commerciales, à travers la mise en place d’un code des investissements unifié et des documents relatifs au commerce et au transit intra-AES, l’élaboration d’un chronogramme détaillé, avec des priorités en matière d’investissements productifs et d’accompagnement du processus d’intégration, la mise en place d’un plan pour la libre circulation des personnes et des biens, et le développement d’un plan de gouvernance pour le Fonds souverain AES, un outil stratégique pour financer les projets d’infrastructures et d’investissement qui permettront de dynamiser les économies au sein de l’espace confédéré. La présente rencontre de Ouagadougou permettra ainsi d’échanger sur les modalités de mise en œuvre concrète de ces recommandations et d’évaluer l’état de leur exécution. Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce du Burkina Faso, Serge Gnaniodem Poda, les défis auxquels sont confrontés les Etats du Sahel exigent une approche collaborative, intégrant l’innovation, la durabilité et le développement inclusif pour réussir le développement harmonieux pour le bonheur de nos populations. « Le secteur privé doit jouer un rôle primordial dans la mise en œuvre de politiques adaptées à notre contexte. La coordination de nos actions est indispensable pour optimiser nos ressources et mieux répondre aux besoins de nos populations », a-t-il souligné.

La détermination commune des trois pays

Quant à son homologue du Niger, Seydou Asman, il a appelé le secteur privé de l’AES à beaucoup de patriotisme et de prise de conscience pour amorcer un développement endogène au profit des populations. Il a par ailleurs demandé au secteur privé de saisir l’opportunité de cette rencontre pour nouer davantage des relations de coopération sud-sud afin de promouvoir le développement au sein de l’espace confédéral. Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce du Mali, Moussa Alassane Diallo, le plus grand défi est la faiblesse des échanges commerciaux au sein de l’AES. Aussi a-t-il plaidé pour la promotion de la libre circulation des personnes et des biens, afin d’accroitre les échanges commerciaux au sein de l’AES. A l’occasion de l’ouverture des travaux de cette rencontre stratégique, le Premier ministre a relevé qu’il y a urgence et que l’heure est à l’action pour la matérialisation de la détermination commune des trois pays à créer un avenir meilleur pour l’Alliance des États du Sahel. « Nos populations attendent de vous des actions fortes à même d’améliorer leur quotidien. Elles ont besoin d’un secteur privé dynamique, d’une industrie florissante et d’un commerce prospère », a déclaré Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. La présence du Premier ministre à cette rencontre est le témoignage de l’engagement du gouvernement burkinabè pour la promotion et le développement d’un espace économique, commercial et industriel de la Confédération Etats du Sahel.

DCRP/Primature