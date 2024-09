Interconnexion CCVA-douanes : un système informatique pour faciliter les évaluations

La direction générale des douanes et le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) ont organisé une cérémonie de lancement de l’opérationnalisation de « l’interfaçage des systèmes informatiques », le mardi 3 septembre 2024, à Ouagadougou.

Les relations entre la direction générale des douanes et le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) se renforcent davantage. Les deux structures ont convenu de mettre en œuvre des systèmes informatiques permettant de partager instantanément les données. Cette innovation technique permet à la douane de recevoir à travers l’interconnexion, les évaluations réalisées par le CCVA. Le lancement de l’interfaçage des systèmes informatiques a eu lieu, le mardi 3 septembre 2024, à Ouagadougou. Ainsi, au CCVA, les deux parties ont d’abord assisté à la présentation de l’interfaçage relative à la délivrance d’un certificat de conformité. Les techniciens ont expliqué le processus du traitement automatique du dossier d’un particulier avec toutes les caractéristiques techniques. Après avoir finalisé les différentes étapes, les informations ont été aussitôt envoyées au Bureau de véhicules automobiles (BVA).

Par la suite, la délégation est allée constater le fonctionnement du système sur ce lieu avec le déclarant en douane, Yasia Soro. Fiable et rapide, cette interconnexion des systèmes informatiques selon la Directrice générale (DG) du CCVA, Zalissa Koumaré, vise surtout à se débarrasser de toute manipulation des dossiers physiques pour le dédouanement des véhicules. C’est un grand pas qui vient d’être renforcé entre le CCVA et les services douaniers, a déclaré Mme Koumaré. « Désormais, nous aurons des échanges par nos systèmes d’information. Nous n’aurons pas besoin forcement de documents physiques sauf pour les archivages », s’est-elle réjouie. Pour elle, le CCVA fournit des documents comme le certificat de conformité, le certificat d’évaluation et le certificat d’expertise à la douane. Ces trois supports sont dorénavant intégrés dans le système en vue de faciliter toutes les opérations utiles pour le dédouanement des véhicules, a relevé la DG du CCVA. « Vous avez tous constaté le processus. Le client qui se présente au CCVA pour une évaluation et l’expertise, exprime le besoin. A notre niveau, nous faisons le traitement. Nous envoyons les informations sur la plateforme de la douane. Cela se fait de façon automatique », a-t-elle expliqué. A cet effet, le déclarant en douane, a-t-elle indiqué, procède aux renseignements des informations utiles.

Une optimisation des recettes

Le déclarant en douane n’a forcément pas besoin des documents physiques, a précisé la DG du CCVA. C’est un avantage qui évite les risques de manipulations, car les documents émis par le CCVA dans le temps, pour Mme Koumaré, pourraient être d’une manière ou d’une autre, falsifiés. Par cet outil, le BVA n’aura plus besoin de ressaisir tout le dossier, mais juste rappeler les informations du système d’information du CCVA par l’introduction du numéro du certificat d’évaluation du véhicule, a assuré Zalissa Koumaré. Par cette démarche, a dit le DG de la douane, Adama Ilboudo, sa structure souhaite aller vers une douane sans papier par la digitalisation, la simplification des procédures, la sérénité dans le processus de dédouanement. « L’interconnexion permet d’empêcher des interventions humaines inutiles. Elle permet d’optimiser les recettes. Il n’y a plus de possibilité de manipulation des valeurs des véhicules. Tout se fait de façon transparente entre nos deux structures par le jeu des interconnexions », a-t-il fait savoir. Pour la sécurité du système d’interconnexion entre les deux structures, des mesures ont été prises rendant quasi-impossibles les manipulations tant des agents du CCVA que de la douane tout en minimisant les risques d’erreurs et de fraudes.

Oumarou RABO

Noura SINOU

(Stagiaire)