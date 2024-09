Brevet professionnel de technicien spécialisé 2024 : 272 candidats en quête du parchemin

La composition des épreuves théoriques du Brevet professionnel de technicien spécialisé (BPTS) ont débuté, le mardi 3 septembre 2024, dans le centre d’examen unique de Bobo-Dioulasso. Ce sont au total 272 candidats en lice pour cet examen professionnel qui se tient du 3 au 10 septembre 2024.

Après le Certificat de qualification professionnelle (CQP) en juin, le Brevet de qualification professionnelle (BQP) en juillet et le brevet professionnel de technicien (BPT) en août, c’est parti pour le Brevet professionnel de technicien spécialisé (BPTS). En effet, la maison des compétences du Burkina, Burkina Suudu Bawdè, a lancé la composition des épreuves théoriques de ce brevet, le mardi 3 septembre 2024, dans le centre d’examen unique de Bobo-Dioulasso. Les compositions se déroulent dans le Centre de formation professionnelle industrielle de Bobo-Dioulasso (CFPIB) du 3 au 10 septembre 2024. En cette session 2024, au total 272 candidats, dont 215 garçons prennent part au BPTS. Ces candidats sont répartis dans six jurys et composent dans six métiers différents. Il s’agit du métier d’administrateur de réseaux informatiques, de dessinateur industriel, de maintenancier des équipements industriels de production et de surveillance, de mécanicien d’usine, de mécatronicien et spécia-liste réseau télécom. Selon le directeur général de Burkina Suudu Bawdè, Kèrabouro Palé, cette session d’examen concerne spécifiquement les métiers du secteur industriel.

Un pas décisif vers le renforcement des compétences technologiques

Il s’est réjoui du lancement réussi de cette session et espère de bons résultats à la fin des épreuves. « Tout s’est bien déroulé grâce à une bonne préparation en amont, ce qui a permis le lancement réussi avec la présence des présidents des jurys, la ponctualité des épreuves et la participation de tous les acteurs concernés », a-t-il souligné.

Pour le conseiller technique chargé de jeunesse, représentant le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Boubié Ido, le lancement du BPTS marque une étape importante dans la dynamique de formation de techniciens spécialisés dans les domaines industriels, tels que la maintenance, la mécanique électronique, et l’administration des réseaux au Burkina Faso. A l’écouter, les technologies jouent un rôle incontournable dans le développement du pays.

« C’est un signal fort, car il illustre l’effort continu pour renforcer les compétences du capital humain, un élément crucial pour accélérer notre processus de développement », a-t-il indiqué. Le conseiller technique du gouverneur a rassuré les candidats que tous les efforts nécessaires ont été déployés pour assurer le bon déroulement de cette épreuve, au bénéfice de tous. « Nous avons encouragé les candidats et leur avons souhaité plein succès », a souligné Boubié Ido. Le candidat au BPTS Kounhirenouon, Dabiré s’apprête à composer l’épreuve de système administratif dans le cadre de sa spécialisation en administration réseau. Bien que ce soit un moment important de l’examen et qu’il ressente une certaine inquiétude face aux attentes placées en lui, il garde confiance que tout se passera bien. « Je suis inquiet. On compte sur nous, mais ça va aller », a-t-il laissé entendre.

Noufou NEBIE

Solihata OUEDRAOGO

(Stagiaire)