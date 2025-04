Journalisme mobile : Le CJCN-SA renforce les compétences de ses membres

Le Club des Journalistes et Communicateurs pour la Nutrition et la Sécurité Alimentaire (CJCN-SA) a organisé, du 15 au 18 avril 2025 à Ouagadougou, un atelier de formation en journalisme mobile (MoJo) à l’intention de ses membres.

En collaboration avec le Réseau de la Société civile pour la Nutrition (RESONUT) et la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ), le Club des Journalistes et Communicateur pour la Nutrition et la Sécurité Alimentaire (CJCN-SA) a tenu un atelier de 3 jours sur le mobile journalisme à Ouagadougou. Cette session visait à renforcer les capacités des professionnels des médias dans l’utilisation des outils numériques, afin de mieux porter les messages de plaidoyer, d’interpellation et de sensibilisation sur la nutrition et la consommation d’aliments fortifiés.

Selon le coordonnateur du CJCN-SA, Ibrahim Bayili, cette initiative a pour objectif d’outiller les membres du club à récolter, traiter et diffuser des informations liées à la nutrition en utilisant des moyens digitaux, notamment le smartphone. Il a précisé que cette formation s’inscrit dans une volonté de mise à niveau : « Certains ne connaissent pas encore bien le journalisme mobile, tandis que d’autres le pratiquent sans en maîtriser les bases. C’est l’occasion pour eux de renforcer leurs compétences. Après cette formation, chacun devra poursuivre un apprentissage personnel, pour son propre bénéfice et celui de sa rédaction », a-t-il insisté.

Le formateur Boukary Ouédraogo a rappelé que pour produire efficacement du contenu MoJo, il est nécessaire de disposer d’un smartphone, d’un stabilisateur, d’un trépied, de cartes mémoire, d’un micro et d’une batterie externe (Power Bank), afin d’être opérationnel en toute circonstance.

Présent à la cérémonie d’ouverture, le président de l’Alliance Nationale de la Fortification (ANF), Dr Abdoulaye Gueye, représentant la Direction de la Nutrition, a salué l’initiative, qu’il juge innovante et en phase avec les réalités actuelles. « C’est une approche innovante et adaptée au contexte. Elle permettra aux journalistes d’être plus réactifs et efficaces dans la production de contenus sur la nutrition », a-t-il déclaré.

En marge de cette session de formation, le CJCN-SA a tenu son Assemblée Générale le 18 avril 2025, au cours de laquelle un nouveau bureau a été élu.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Crédit photo : CJCN SA