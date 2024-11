Journée mondiale du diabète 2024 :Le ministère de la Santé renforce la sensibilisation avec les médias

Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, célébrée chaque 14 novembre, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, dont l’ONG Santé Diabète, a organisé une conférence de presse suivie d’une formation destinée aux journalistes sur la situation du diabète dans le monde et au Burkina Faso.

Cette année, la Journée mondiale de lutte contre le diabète est placée sous le thème : « Diabète et bien-être ». À cette occasion, le ministère de la Santé et ses partenaires ont organisé une conférence de presse sur la problématique du diabète, tant au niveau mondial qu’au Burkina Faso. Selon l’ONG Santé Diabète, le diabète, une maladie non transmissible, connaît une progression inquiétante en Afrique en général, et au Burkina Faso en particulier. La prévalence de la maladie est ainsi passée de 4,9 % en 2013 à 7,6 % en 2021.

La directrice de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, Dr Olivia Ouédraogo, a souligné que cette situation reflète une transition épidémiologique marquée par la diminution des maladies infectieuses et la forte croissance des maladies non transmissibles telles que le diabète, l’hypertension et le cancer. Elle a ajouté que l’amélioration des conditions de vie a favorisé cette transition. Selon elle, aujourd’hui, les populations consomment trop de sel, de sucre et d’huile. Cette mauvaise alimentation, combinée à un mode de vie sédentaire, contribue à l’augmentation des cas d’hyperglycémie, souvent ignorés par les patients. « Il existe un grand nombre de personnes atteintes d’hyperglycémie qui ignorent leur maladie », a déclaré Dr Olivia.

Elle a également souligné que les impacts du diabète et des autres maladies non transmissibles sur la santé publique sont considérables. Les complications liées au diabète peuvent être graves, allant des problèmes cardiovasculaires aux atteintes rénales, troubles de la vue, infections récurrentes, dysfonctionnements érectiles, voire le coma. C’est pourquoi la cheffe de projet de prévention et d’appui à la société civile a insisté sur l’importance de la prévention : « Nous souhaitons que le message essentiel de la prévention du diabète soit entendu par tous. »

À l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre, des dépistages gratuits seront organisés du 13 au 15 novembre 2024, notamment pour les femmes de la Brigade Verte. Ces dépistages se dérouleront à Ouagadougou ainsi que dans d’autres régions du Burkina Faso. Toutes ces actions visent, selon Dr Bouda, à contrer cette épidémie.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Pauline KIEMA (collaboratrice)

Crédit photo : Pauline KIEMA