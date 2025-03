Journée nationale de protection des données à caractère personnel : la CIL sollicite l’accompagnement du Premier ministre

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a accordé, ce mardi 18 mars 2025, une audience à une délégation de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL), conduite par sa présidente, Dr Halguièta Nassa. Les missions de l’institution et la IIIe édition de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel (JNPDP) ont été les sujets abordés au cours de la rencontre.

Cette audience a permis à la présidente de la CIL d’annoncer au chef du gouvernement la tenue prochaine de la IIIᵉ édition de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel (JNPDP), prévue du 25 au 30 mars 2025 et placée sur le thème : « Protection des données à caractère personnel à l’ère de la digitalisation des procédures administratives : Quelle contribution des acteurs de l’écosystème du numérique ?». Selon Dr Halguièta Nassa, cette journée est une tribune d’échanges, de partage d’expériences et de recommanda-tions en matière de protection des données à caractère personnel. Elle s’inscrit également dans la dynamique actuelle du gouvernement qui prône la digitalisation des procédures administratives afin de mettre à la disposition des usagers tout service public ou privé, tout en assurant la sécurité de leurs vies privées et de leurs données personnelles.

« Nous sommes dans un contexte où l’espace numérique est devenu comme un espace de non-droit. Il y a donc une nécessité que les acteurs de l’écosystème du numérique puissent être dans un cadre d’échanges, de collaboration et d’actions mutualisées pour mieux réguler cet espace numérique », a-t-elle expliqué. Saisissant l’opportunité de cette audience, la présidente de la CIL a sollicité l’accompagnement du Premier ministre et l’engagement du gouvernement à la réussite de cette commémoration. Elle a également plaidé pour l’adoption des décrets d’application des textes facilitant la mise en œuvre des actions répressives en cas de manquement à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel. Le gouvernement, sous la houlette du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a pour ambition de faire de l’administration burkinabè une administration performante et moderne, à travers la digitalisation des différentes procédures, en vue de permettre un traitement rapide des actes administratifs. La thématique choisie pour la IIIe édition de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel est alors fort à propos. « Nous sortons très satisfaits de cette audience.

Le Premier ministre nous a rassurés de sa disponibilité et de celle de son gouvernement à accompagner la CIL dans cette commémoration. Il nous a aussi rassurés de son engagement à accompagner notre institution dans sa mission », a fait savoir Dr Halguièta Nassa. A l’occasion de cette audience, Dr Halguièta Nassa a remis le rapport d’activités 2022 de la CIL au Premier ministre. La CIL est une autorité administrative indépendante créée par la loi N°010-2004/AN du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère personnel. Elle est fonctionnelle depuis décembre 2007. L’institution a pour missions principales, entre autres, d’informer les personnes de leurs droits et obligations en matière de traitement des données à caractère personnel, de contrôler l’application des textes conformément aux dispositions de la loi portant création de la CIL, de protéger les droits des personnes, d’anticiper en proposant au gouvernement toute mesure législative ou réglementaire de nature à adapter la protection des libertés à l’évolution des Technologies

de l’information et de la communication (TIC).

DCRP/Primature