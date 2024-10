Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne : un forum pour la promotion des valeurs patriotiques en milieu scolaire

Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, dans le cadre de la IIe édition des activités des journées patriotiques, a organisé un forum au profit des clubs de citoyenneté et d’écologie des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou, le samedi 12 octobre 2024.

Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions entend jouer sa partition dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). Il a organisé, le samedi 12 octobre 2024, un forum au profit des clubs de citoyenneté et d’écologie des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou sur le thème « Pour une nation forte et souveraine, ne trahissons pas notre patrie ! ».

Environ 300 élèves ont pris part à cette tribune de sensibilisation et de formation à la participation citoyenne. La cérémonie a été placée sous la présidence du ministre des Droits humains, chargé des relations avec les Institutions, Edasso Rodrigue Bayala, et de son homologue des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda. Le ministre Bayala a révélé que le forum a été organisé dans le but de renforcer les liens entre les membres des clubs de la citoyenneté, sensibiliser, dégager des pistes de réflexion et faire des recommandations. Pour lui, la création des clubs vise à promouvoir le sens du patriotisme et de la citoyenneté au sein des élèves. Edasso Rodrigue Bayala a expliqué que la jeunesse est l’avenir qui se prépare maintenant. « Si vous n’avez pas pu préparer votre avenir, vous n’en aurez pas un. Lorsque nous nous adressons à la jeunesse, nous leur renforçons la citoyenneté et les valeurs patriotiques pour remporter la lutte que nous menons contre le terro-risme et l’impérialisme », a-t-il soutenu.

M. Bayala a en outre confié que dans la lutte contre le terrorisme, les jeunes doivent être à mesure de couper le cordon ombilical avec les groupes terroristes à travers le renforcement de la sensibilisation et l’éducation à la citoyenneté et au patriotisme qu’ils ont reçus. Le président du club de citoyenneté et d’écologie du lycée Marien-N’Gouabi, Ousmane Zongo, par ailleurs nouveau bachelier, a dévoilé que c’est après constat de manifestation de certains maux dans le lycée, que le club a vu le jour pour lutter contre les actes d’incivisme et promouvoir les actes patriotiques et civiques. Il a relevé que depuis la création du club, des activités d’assainissement du lycée, de certains quartiers de Ouagadougou, des sensibili- sations sur la sécurité routière et le port du casque ont été menées. M. Zongo a également précisé qu’ils ont pu collecter une somme de 184.000 FCFA pour soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la lutte contre l’insécurité au mois d’Août 2024. En rappel, Le club a été créé en 2023 ainsi que 18 autres clubs, lors de la Ire édition de la semaine nationale de la citoyenneté.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)