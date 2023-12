Journées du fournisseur minier : la gouvernance du contenu local au menu des échanges

La cérémonie d’ouverture des Journées du fournisseur minier organisées par l’Alliance des fournisseurs burkinabè des biens et services miniers (ABSM) s’est tenue, mercredi 6 décembre, à Ouagadougou. Durant ces deux jours, panels, partages d’expériences et exposition stands constituent les moments forts de cette 4e édition.

Le secteur minier occupe une place prépondérante dans l’économie burkinabè. Avec l’avènement du boum minier, il était nécessaire pour les acteurs du secteur de s’informer, se former afin de pouvoir exécuter la fourniture de biens et services relatifs aux mines. C’est ce qui justifie la tenue des Journées du fournisseur minier. La cérémonie d’ouverture de la 4e édition a eu lieu, mercredi 6 décembre 2023, à Ouagadougou. Organisées par l’Alliance des fournisseurs burkinabè des biens et services miniers (ABSM), ces Journées se veulent un partage d’idées entre les différents acteurs des mines pour un meilleur rendement. La 4e édition qui se tient, les 6 et 7 décembre 2023, à Ouagadougou a pour thème : « Enjeux et défis de la gouvernance du contenu local dans le secteur minier au Burkina Faso ». Le ministre en charge des mines et patron de la cérémonie, Simon Pierre Boussim, a exhorté les fournisseurs miniers au respect de l’esprit des textes sur le contenu local. « Nous savons que les fournisseurs miniers opèrent dans un contexte sécuritaire très difficile. Nous travaillons à les accompagner et nous demandons aussi à ce qu’ils nous accompagnent », a affirmé Simon Pierre Boussim. Il a également souhaité aux participants des échanges fructueux pour permettre une amélioration des retombées des industries extractives dans l’économie nationale.

Panels, partages d’expériences et exposition au menu

Les grands axes de ces Journées sont entre autres l’organisation de panels, de rencontres B to B, de partages d’expériences et d’expositions de stands. Pour le président de l’Alliance des fournisseurs burkinabè des biens et services miniers, Yves Zongo, ces Journées sont comme une introspection. « Nous nous arrêtons pour regarder tout le cadre que nous avons construit, la stratégie que nous avons menée et l’opérationnalité de tout cela », a expliqué Yves Zongo. Selon le président de l’ABSM, ces rencontres visent aussi à trouver des solutions qui permettront aux fournisseurs burkinabè d’obtenir des contrats avec les industries extractives qui exploitent au Burkina.

« Aujourd’hui, sur l’ensemble du secteur minier, les Burkinabè arrivent à apporter leur soutien et leur compétence pour que les mines puissent vivre sur toute la chaine de valeur », a relevé Yves Zongo. Il a recommandé la mutualisation de certains sous-secteurs et intelligence en soulignant que les textes prévoient de plus en plus la nationalisation des emplois. La directrice exécutive de la chambre des mines, Priscille Zongo, a évoqué l’importance de ces journées. « La tenue de la Journée du fournisseur minier a pour objectif de construire une expertise qui puisse permettre aux fournisseurs burkinabè de saisir des opportunités dans le secteur minier et d’être des partenaires solides et efficaces sur lesquels les sociétés minières peuvent s’appuyer pour mener leurs activités », a-t-elle déclaré. A l’issue de la cérémonie d’ouverture, les officiels ont procédé à la coupure du ruban, permettant ainsi l’accès aux stands d’exposition. Hassan Nassa, exposant du Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB) a présenté les prestations offertes par le BUMIGEB. « Nous mettons à la disposition des miniers des cartes géologiques et minières. Nous sommes donc des partenaires des fournisseurs miniers », a fait savoir Hassan Nassa. Les Journées du fournisseur minier se tiennent depuis 2017.

Nida OUEDRAOGO