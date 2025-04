Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : le ministre Mathias Traoré donne l’exemple au quartier Bassinko

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a organisé une journée de salubrité et de plantation d’arbres dans la matinée du samedi 12 avril 2025 à Ouagadougou.

Assainir son cadre de vie est un acte d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Dans la mise en œuvre de cet acte patriotique, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a organisé une journée de salubrité et de plantation d’arbres, le samedi 12 avril 2025 dans le quartier Bassinko de Ouagadougou. L’opération a concerné trois sites et s’est déroulée en présence du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, du président de la délégation spéciale de l’arrondissement 8, des chefs coutumiers, des acteurs de la veille citoyenne, des agents de santé et des riverains de Bassinko. Mathias Traoré a indiqué que la journée a été voulue par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de la commémoration des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Il a mentionné que c’est dans ce contexte que la cité de Bassinko a été ciblée pour l’assainissement. Pour lui, à travers cette activité, tous les Burkinabè doivent faire bloc derrière le chef de l’Etat dans la lutte engagée sur la reconquête du territoire mais aussi la souveraineté nationale. Mathias Traoré a donc lancé un appel aux riverains de Bassinko et à son personnel à rester mobilisés pour l’ensemble des orientations qui sont données par le gouvernement burkinabè.

Le responsable du CSPS de Bassinko cité, major Norbert Zoungrana a remercié les autorités pour le choix de ce centre de santé. Il a soutenu que la journée de salubrité a permis d’avoir un cadre assaini pour le bonheur de la population et surtout des patients du CSPS. « La santé, c’est l’hygiène, la propreté », a-t-il déclaré. A entendre le responsable du CSPS Bassinko 3, Théophile Guillaume Congo, depuis des années de bonnes volontés se sont engagées dans la plantation et l’entretien des arbres.

Ainsi, il a souhaité que cette pratique se perpétue. M. Congo a aussi suggéré un accompagnement continu en matériel pour l’arrosage des plantes. « C’est un plaidoyer à l’endroit des autorités pour qu’ils puissent nous accompagner pour l’entretien des plantes », a-t-il soutenu. Le Sam Naaba Boulga de la cité de Bassinko a remercié, au nom de sa hiérarchie, les autorités pour l’initiative de rendre la cité agréable. Il a signifié que l’acte qui a été posé contribue à rendre le cadre propice au bien-être de tous. « Nous invitons la population à un changement de comportement car c’est nous-mêmes qui salissons notre cadre de vie et nul ne viendra assainir nos espaces à notre place », a-t-il fait savoir.

