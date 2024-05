Kundé 2024: le comité d’organisation promet une soirée exceptionnelle

Le comité d’organisation des Kundé a animé, jeudi 2 mai 2024, à Ouagadougou, une conférence de presse pour faire le point de l’organisation de la 22e édition.

La 22e édition des Kundé aura lieu, le 8 mai prochain, dans la salle des banquets de Ouaga 2000. A quelques jours de l’évènement, le comité d’organisation a donné rendez-vous aux médias, le jeudi 2 mai 2024 pour une conférence de presse. A l’occasion, le commissaire général des Kundé, Salfo Soré dit Jah Press, a fait le point de l’organisation aux journalistes. « Tout est prêt pour le jour J », a rassuré le commissaire général des Kundé.

Malgré, le contexte assez particulier et difficile, a-t-il affirmé, le comité d’organisation a tenu à maintenir l’événement. « C’est notre manière en tant que combattants culturels, de montrer que nous sommes aux côtés des autorités. Sur le plan culturel, c’est pour montrer aussi que le Burkina reste debout, résilient. C’est une manière pour nous d’envoyer un signal au reste du monde que malgré les difficultés qu’on connaît, il y a de la vie », a affirmé le commissaire général des Kundé.

Qu’à cela ne tienne, il a indiqué que l’édition 2024 s’annonce riche en émotions. Amzy, Djeli Karim et Kayawoto sont en lice pour le Kundé d’or. Au total, 15 prix seront décernés, dont 10 prix officiels et 5 prix spéciaux. De nombreux artistes, burkinabè et internationaux, sont attendus sur le plateau des Kundé 2024. Parmi eux, il a cité le Grand chœur polyphonique de Ouagadougou, Tanya, Latima, Mercanty, DJ Domi et Aicha Trembler, Bibi Den’s, RJ Kanierra, Team Paiya, Tam Sir, Meiitod, Boncana Maïga, Tonton Pal Et Binguini Bakhaga et bien d’autres surprises.

Le comité d’organisation des Kundé a donné rendez-vous aux publics pour une soirée inoubliable placée sous le signe de la musique, de la culture et de la résilience du Burkina Faso. « Les Kundé 2024, une édition qui promet d’être exceptionnelle. Une occasion de célébrer la musique burkinabè et de mettre en avant le talent des artistes du pays », a clamé haut et fort Jah Press.

Gustave KONATE

(Collaborateur)