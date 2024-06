La Chine construit le plus grand réseau de recharge de véhicules électriques au monde

La Chine a construit le plus grand réseau de recharge de véhicules électriques au monde avec le plus grand nombre d’installations, la couverture de services la plus étendue et la gamme d’options la plus diversifiée, grâce à la consommation florissante de véhicules électriques du pays et aux efforts soutenus pour construire les infrastructures connexes, a déclaré un responsable chinois.

Fin mai, le nombre total de bornes de recharge en Chine a atteint le chiffre énorme de 9,92 millions, soit une augmentation de 56% sur un an, a indiqué le 18 juin Li Chao, porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR), le principal organisme de planification économique du pays, lors d’une conférence de presse.

(Photo / Xinhua)

Parmi elles, le porte-parole a souligné, le nombre de bornes de recharge publiques a bondi de 46% d’une année sur l’autre pour atteindre 3,05 millions, tandis que le nombre de bornes de recharge privées installées a bondi de 61% pour atteindre 6,87 millions.

Selon M. Li, qui a noté que la demande d’installations de recharge continue d’augmenter dans un contexte de consommation croissante de véhicules électriques, « notre pays a construit le plus grand système d’infrastructure de recharge au monde, avec le plus grand nombre de bornes, la plus large gamme de services et les types de bornes les plus complets ».

Il a par ailleurs annoncé que la CNDR, ainsi que d’autres ministères gouvernementaux, continueront d’étendre et d’améliorer le réseau de recharge des véhicules électriques. Ainsi, a-t-il indiqué, la Chine prévoit d’ajouter 3 000 bornes de recharge et 5 000 places de stationnement dans les zones de desserte des autoroutes cette année.

Selon les experts, malgré la campagne de répression menée par l’Occident, l’industrie chinoise des véhicules électriques a maintenu un développement rapide et il existe encore un vaste potentiel de croissance, tant sur le marché intérieur que sur d’autres marchés étrangers, soulignant les mesures politiques de la Chine visant à stimuler les ventes de véhicules électriques sur le marché intérieur et la popularité croissante des véhicules électriques chinois à l’étranger grâce à leur rapport coût-efficacité.

Source : le Quotidien du Peuple en ligne