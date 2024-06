Coopération Burkina Faso – République du Mali : le Président Assimi GOÏTA à Ouagadougou pour une visite d’amitié et de travail

Le Président de la République du Mali, le Colonel Assimi GOÏTA va séjourner ce mardi 25 juin à Ouagadougou dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail.

C’est la première visite du Président GOÏTA au Burkina Faso. Et, au cours de son séjour, les deux chefs d’Etat vont revisiter l’excellente relation de coopération qui existe entre la République du Mali et le Burkina Faso.

Le Chef de l’Etat malien et le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE échangeront notamment sur les défis de la lutte contre le terrorisme et ceux liés au développement socioéconomique et à la quête d’une souveraineté totale de leurs pays respectifs.