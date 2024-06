Journée nationale de l’arbre: plus de 6 millions de plants à mettre en terre cette année

La VIe édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA) s’est tenue, le samedi 22 juin 2024, à Bobo-Dioulasso. Cette journée marque par la même le lancement de la campagne nationale de reforestation 2024.

L’arbre était à l’honneur, le samedi 22 juin 2024 à Bobo-Dioulasso. En effet, il s’est tenu la célébration de la VIe édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA) placée sur le thème :

« Arbre, capital de résilience pour un développement endogène ». Elle marque aussi le lancement de la campagne nationale 2024 de reforestation. Les activités de la journée ont été présidées par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, et coparrainées par le Président du conseil d’administration (PCA) de Bank of Africa (BOA), Lanciné Diawara, et du président du cadre de concertation des opérateurs économiques du grand Ouest, Mahamadou Barry.

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, a fait remarquer d’entrée que l’arbre joue un rôle « très important » dans l’amélioration des conditions de vie de l’homme. Au Burkina Faso, a-t-il dit, la part des ressources forestières dans le Produit intérieur brut (PIB) est de 7,8 %. Malheureusement, a regretté Roger Baro, le capital forestier du pays des Hommes intègres s’amenuise à un rythme inquiétant, dû aux effets conjugués du climat, et surtout de l’action anthropique. Se référant aux statistiques sur l’occupation des terres au Burkina Faso de 2000 à 2022, M. Baro a laissé entendre que la régression des superficies forestières est estimée à 83 584,29 ha par an.

Tout en saluant les initiatives individuelles et collectives développées pour inverser la tendance de la dégradation des ressources naturelles, il a fait remarquer que les différentes actions réparatrices de ces effets néfastes ne permettent de restaurer qu’environ 10 000 ha par an. La journée de l’arbre se veut donc, à ses dires, un cadre de prise d’actions vigoureuses et urgentes pour la restauration du couvert végétal.

L’institutionnalisation de la JNA s’inscrit donc dans cette dynamique, à savoir mobiliser l’ensemble des couches socioprofessionnelles du pays pour une participation citoyenne au reboisement, à l’entretien et à la protection des arbres. Roger Baro s’est en outre réjoui que depuis la Ire édition, la JNA a permis de planter plus d’un million d’arbres, dont une majorité d’espèces locales, sur des sites sécurisés et équipés de points d’eau avec un taux de survie estimé à 70%.

Des innovations pour la survie des arbres plantés

Le défi, au cours de la campagne de reforestation 2024, consistera, foi du ministre Baro, à reverdir le territoire et avoir un taux d’au moins 70% de plants vivants après les deux premières années de plantation. Pour y arriver, le ministère en charge de

l’environnement a innové par l’implémentation de plusieurs concepts tels que

« un rond-point, un aménagement paysager », « une école, un bosquet » ou encore « une rue/avenue, une plantation d’alignement ».

Les projections pour la campagne nationale de reforestation 2024 sont entre autres, la mise en place de 25 ha de bosquets avec la sécurité collective et la maîtrise d’eau, des plantations d’alignement de 160 km, l’aménagement de 10 ronds-points et l’aménagement de 13 espaces verts. Au total, plus de six millions de plants seront mis en terre sur une superficie de 120 hectares. Le porte-parole des parrains, Lanciné Diawara, a traduit la reconnaissance des parrains pour leur choix.

La problématique de la préservation des ressources forestières, a-t-il indiqué, est l’affaire de tous. Séance tenante, M. Diawara s’est engagé en son nom propre pour l’aménagement paysager d’un rond-point dans la ville de Bobo-Dioulasso et au nom de BOA pour la réalisation d’un bosquet.

La cérémonie officielle a été précédée par une séance de plantation par les autorités et les populations dans le domaine de la direction provinciale de l’Environnement du Houet, située dans la forêt classée de Dindéresso. 6 000 plants ont été mis en terre sur 5 ha à l’occasion. En marge de la cérémonie officielle, 10 fonctionnaires et partenaires du ministère de l’Environnement ont été décorés, et 10 tonnes de vivres ont été remises aux personnes déplacées internes.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com

Estelle KOUTOU

(Stagiaire)