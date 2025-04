La Chine, résiliente en dépit de tout

L’actualité mondiale reste marquée par la guerre tarifaire déclenchée par l’administration Trump. Cette décision unilatérale et protectionniste, qui a pris particulièrement la Chine pour cible, n’est guère profitable à aucune partie, y compris les États-Unis. Les tarifs douaniers ont érodé la confiance des investisseurs vis-à-vis du marché. Ils perturbent non seulement le commerce mondial, mais aussi jouent négativement sur la croissance mondiale.

Toutefois, dans cet océan d’incertitudes, la Chine s’adapte tant bien que mal à la situation. En dépit des perturbations, les prévisions de croissance pour ce pays asiatique rassurent.

En prenant en compte les données du Bureau national des statistiques publiées dimanche 27 avril, le secteur manufacturier de haute qualité maintient le cap d’une bonne cadence, affichant un taux de croissance de 14,3 % en mars, ce qui en fait un moteur stratégique du développement industriel. Au premier trimestre, a informé le Bureau national de statistiques, parmi les 41 principaux secteurs industriels de la Chine, 24 ont vu leurs bénéfices augmenter en glissement annuel, représentant près de 60 % de la croissance. L’industrie manufacturière s’est nettement améliorée, avec des bénéfices en hausse de 7,6 % au premier trimestre, soit une augmentation de 2,8 points de pourcentage.

Ces performances sont à mettre au compte de la réforme et de l’ouverture que la Chine promeut de manière dynamique en attirant les investisseurs étrangers. À titre illustratif, a indiqué le ministère chinois du Commerce, le nombre d’entreprises à capitaux étrangers nouvellement créées a augmenté de 4,3 % en glissement annuel pour atteindre 12 603 au premier trimestre 2025.

Le Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a tenu le 25 avril une réunion pour analyser et étudier la situation économique et le travail économique actuels.

Il a été souligné lors de la réunion que l’économie du pays montrait des signes d’amélioration cette année, avec une confiance du public en progression constante et des avancées notables dans le développement de haute qualité.

Pour parer aux impondérables liés aux tarifs douaniers et au contexte mondial incertain, la Chine entend se concentrer sur le maintien de la stabilité en matière d’emploi, d’activités, de marchés et d’attentes. À ce titre, les ministères des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, de l’Éducation et des Finances ont conjointement publié l’« Avis sur la bonne exécution du travail en matière d’emploi des diplômés universitaires et des autres jeunes en 2025 ». Ce document formule 17 mesures politiques relatives à la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des diplômés universitaires et autres jeunes.

Sur la même lancée, le ministère du Commerce a pris l’engagement d’apporter un appui conséquent aux entreprises de commerce extérieur pour développer les ventes intérieures. Grâce aux activités d’approvisionnement, les entreprises de commerce extérieur ouvrent de nouveaux canaux de vente et, celles acheteuses trouvent de bonnes sources de marchandises.

Il est impératif de coordonner le travail économique national avec les efforts déployés dans le domaine de l’économie et du commerce sur le plan international, de bien gérer les affaires intérieures avec constance, de rester résolument engagés dans l’élargissement d’une ouverture de haut niveau.

En un mot, la Chine a pris le pari de la résilience face à cette situation délicate en misant sur une planification rigoureuse et une mise en œuvre efficiente des mesures concrètes pour assurer une gestion efficace du travail économique. La réunion de vendredi a envoyé un signal très fort montrant que le gouvernement chinois était pleinement préparé et disposait de plans et de politiques pour faire face à l’énorme et incertaine guerre commerciale lancée par le gouvernement américain, ce qui rassure non seulement l’économie chinoise, mais aussi l’économie mondiale.

Karim BADOLO

CGTN Français

