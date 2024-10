La Jeunesse Africaine unie pour l’agroécologie : En tête de la transformation des Systèmes Alimentaires Africains

Le premier sommet de la jeunesse africaine sur les systèmes alimentaires et l’agroécologie, tenu du 14 au 16 octobre 2024, à Addis-Abeba, en Éthiopie, s’est soldé par une déclaration dans laquelle les jeunes du continent ont réitéré leur engagement à assurer la souveraineté alimentaire de l’Afrique à travers une transition inclusive vers l’agroécologie qu’ils présentent comme solution à la crise du climat et de la biodiversité, à la détérioration de la santé, à l’érosion culturelle, au mépris du droit à l’alimentation, à l’augmentation des prix des denrées alimentaires et aux conflits en cours en Afrique. Ils y appellent également les gouvernements africains à faire preuve d’un leadership audacieux.

Nous, la jeunesse africaine, réunie depuis 47 pays lors du premier Mille Sommet de la jeunesse africaine sur les systèmes alimentaires et l’agroécologie, déclarons fièrement notre mission unie de transformer les systèmes alimentaires de l’Afrique. Organisé à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 14 au 16 octobre 2024, ce Sommet des solutions a rassemblé plus de 300 jeunes en personne et plus de 1 000 participants virtuellement, offrant une plateforme puissante pour des discussions approfondies sur l’avenir des systèmes alimentaires de l’Afrique.

Ensemble, nous avons approfondi notre compréhension du pouvoir de transformation de l’agroécologie dans la construction de la souveraineté alimentaire à travers notre continent. Nous renouvelons notre engagement à faire partie d’un mouvement croissant pour une souveraineté alimentaire alimentée par les populations, où nos voix et nos actions façonnent l’avenir des systèmes alimentaires de l’Afrique.

Le système alimentaire actuel est un échec pour notre génération et notre continent. Grâce à notre expertise, à notre passion et à notre engagement en faveur de la culture dynamique et diversifiée de l’Afrique, nous proposons des solutions pour un système alimentaire digne qui serve à la fois les générations actuelles et futures, en plaçant au premier plan les solutions agroécologiques et celles qui sont mises en œuvre par les agriculteurs. Nous appelons les gouvernements et les entreprises à se joindre à nous pour prendre des mesures audacieuses et décisives.

En tant que représentants de la jeune génération dynamique d’Afrique, qui représente 60 % de la population du continent, nous reconnaissons qu’il est urgent de relever les défis qui menacent l’avenir de nos systèmes et de notre souveraineté alimentaires.

Nous, la jeunesse africaine, déclarons notre ferme engagement à plaider pour une transition inclusive vers l’agroécologie comme solution à la crise du climat et de la biodiversité, à la détérioration de la santé, à l’érosion culturelle, au mépris du droit à l’alimentation, à l’augmentation des prix des denrées alimentaires et aux conflits en cours en Afrique.

L’agroécologie propose une pratique agricole durable et s’oppose à un système économique qui donne la priorité au profit plutôt qu’à l’homme. En adoptant l’agroécologie, nous pouvons construire un système alimentaire sain, juste et culturellement approprié qui respecte notre héritage et préserve nos valeurs.

Par cette déclaration de la jeunesse, nous réaffirmons notre engagement à créer un meilleur avenir alimentaire et appelons les gouvernements à faire preuve d’un leadership audacieux.

ENGAGEMENTS

· Présenter les possibilités et les capacités agroécologiques d’adaptation à la crise climatique afin de relever les défis auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires africains.

· Exploiter l’énergie des jeunes pour promouvoir l’agroécologie et amplifier l’innovation des jeunes en construisant un réseau d’acteurs de l’agroécologie et des systèmes alimentaires.

· Plaider en faveur de régimes alimentaires nutritifs, sains et durables en Afrique et œuvrer à l’éradication définitive de la faim en Afrique.

· Participez aux mouvements sociaux africains qui garantissent la justice sociale, défendent la dignité de nos peuples et plaident pour la paix et contre la guerre partout en Afrique et dans le monde.

· Réaffirmer notre engagement en faveur de la justice écologique, de la protection de l’environnement, de la conservation de la biodiversité et d’une action climatique juste en Afrique par le biais de l’agroécologie.

· Rester fidèle et enraciné dans les traditions alimentaires indigènes africaines, les systèmes de valeurs culturelles et les connaissances écologiques traditionnelles, en recherchant la sagesse et les conseils de nos aînés africains.

· Reconnaître le potentiel des nouvelles technologies pour promouvoir une vie durable et saine en Afrique, tout en étant conscient des fausses solutions et de la mainmise des entreprises sur les systèmes alimentaires africains par le biais de technologies inappropriées.

· Nous nous engageons à garantir l’intégration de la dimension de genre par le biais de l’agroécologie, à renforcer les capacités des femmes et des jeunes dans tous les aspects des systèmes alimentaires durables et à faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes dans toute l’Afrique.

LA JEUNESSE AFRICAINE EXIGE CE QUI SUIT :

· Plaider pour un passage à l’agroécologie dans les systèmes alimentaires africains, en garantissant une gestion durable des ressources, une valeur ajoutée locale et un accès équitable à des aliments sains et culturellement appropriés.

· Exiger des investissements accrus dans l’agroécologie, en soutenant les petits exploitants agricoles et en encourageant l’entrepreneuriat agroécologique mené par les jeunes pour un système alimentaire résilient.

· Inclure l’agroécologie comme élément central de la Déclaration de Kampala du PDDAA : Nous demandons instamment que l’agroécologie soit incluse comme stratégie centrale dans la déclaration de Kampala afin de sauvegarder la biodiversité africaine, d’améliorer la nutrition et la santé, de renforcer la santé des sols, d’accroître la résilience aux crises climatiques et autres, et de renforcer les systèmes alimentaires locaux.

· Garantir un accès équitable à la terre, à l’eau, à l’énergie et aux ressources vitales pour les jeunes, les petits producteurs et les entrepreneurs afin de stimuler l’innovation agroécologique.

· Faciliter l’inclusion numérique des jeunes dans l’agroécologie, en leur donnant accès aux technologies et à la formation pour un développement durable.

· Sauvegarder les droits fonciers des jeunes, en particulier des femmes, des autochtones et des groupes marginalisés, en garantissant un accès équitable aux ressources pour la croissance des entreprises.

· Renforcer le dialogue politique avec les jeunes pour promouvoir l’agroécologie et les systèmes alimentaires durables.

· Donner aux jeunes chercheurs et entrepreneurs les moyens de mettre en œuvre des solutions agroécologiques sur le terrain.

· Soutenir les innovations en agroécologie menées par les jeunes pour stimuler les marchés locaux et favoriser une croissance économique durable.

· Promouvoir l’agroécologie en tant qu’action climatique juste pour permettre l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets dans toute l’Afrique.

· Plaider pour des systèmes de semences gérés par les agriculteurs afin de défendre les droits des petits exploitants sur leurs semences et de conserver la diversité des semences, qui est le fondement de nos systèmes alimentaires, de notre culture et de notre résilience.

· Défendre les droits de l’homme, la résolution des conflits et la justice sociale, en plaidant pour la paix et contre la guerre partout en Afrique et dans le monde.

· Favoriser l’apprentissage intergénérationnel, en recherchant la sagesse de nos ancêtres et en préservant les connaissances et les valeurs écologiques traditionnelles.

En conclusion, la transformation des systèmes alimentaires africains nécessite une action audacieuse et l’effort collectif de toutes les parties prenantes. Nous, la jeunesse africaine, sommes à l’avant-garde de ce mouvement, engagés dans l’agroécologie comme voie vers des systèmes alimentaires durables, justes et résilients. Notre leadership et notre engagement sont essentiels pour garantir la souveraineté alimentaire, la résilience climatique et un avenir sain pour tous. En responsabilisant les jeunes, en encourageant l’innovation et en adoptant les connaissances écologiques traditionnelles, nous pouvons construire un avenir où les systèmes alimentaires sont inclusifs, équitables et alignés sur les valeurs de nos peuples et les besoins de notre continent.

Il est temps d’agir. Ensemble, nous appelons nos populations, nos gouvernements, nos entreprises et les leaders mondiaux à nous rejoindre dans cette lutte pour l’avenir des systèmes alimentaires africains, guidés par l’agroécologie et alimentés par la passion et la vision de la jeunesse.

Addis-Abeba, le 16 octobre 2024

