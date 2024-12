Lancement de la Web TV de l’AES : Le ministre Gilbert Ouédraogo à Bamako

Le ministre burkinabè en carge de la Communication, Gilbert Pingwendé Ouédraogo, est à Bamako pour le lancement officiel de la Web TV de la Confédération des États du Sahel (AES) ce dimanche 29 décembre 2024.

Avec ses homologues du Niger et du Mali, il lancera cette plateforme numérique dédiée à la diffusion d’informations fiables et de messages de sensibilisation. Les ministres discuteront aussi de la charte graphique et des projets audiovisuels de l’AES.

Un atelier préparatoire a permis de signer un Mémorandum d’entente entre les médias publics des pays membres pour renforcer leur collaboration.

Sidwaya.info