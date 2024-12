Province de Kossi : la population offre un drone aux FDS, comme cadeau de Noël

La population de la province de la Kossi a offert le samedi 28 décembre 2024 à Nouna, un drone et des vivres, en guise de cadeau de Noël, aux FDS et VDP.

Suite a une initiative de la coordination provinciale des associations de la veille citoyenne de la Kossi, les fils et filles y vivant et même hors de la province, ont volontairement contribué pour soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de Patrie (VDP). Le cumul des contributions s’élève à plus de 10, 5 millions de FCFA. Toute chose qui a permis d’acquérir un drone à hauteur de 9,5 millions de FCFA. La remise est intervenue ce samedi 28 décembre 2024 à Nouna, sous le regard de la population.

Le président du comité d’organisation, Adama Cissé a salué la résilience de la population de la Kossi, par qui cette remise a été possible. « Malgré les tempêtes, la coordination à réussi à mobiliser la population autour de la vision du président du Faso,le capitaine Ibrahim Traoré », soutien par ailleurs le coordonnateur de la veille citoyenne, Adama Dao.

Le Haut-Commissaire, Noufo Dembelé a salué l’initiative tout en appelant les fils et filles de la Kossi à l’union et à la cohésion.

Sidwaya.info

Agence d’information du Burkina.