Burkina Faso : Nagreongo renouvelle son soutien au président du Faso

Le mouvement « Burkina Rempart » a organisé , samedi, un meeting à Nagreongo pour réaffirmer son soutien au Chef de l’État et aux actions du gouvernement.

La population de la commune de Nagreongo a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude au président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Des jeunes, des personnes du 3e âge, femmes et hommes, ont répondu à l’appel du mouvement Burkina Remparts, ce samedi, afin de réaffirmer leur « soutien indéfectible à la Transition » et aux autorités.

« Vive le Capitaine Traoré », « Vive le Général Goita », « Vive le Général Tiana »… ont scandé les uns. Quant aux autres, ils ont tenu des pancartes avec des messages exprimant leur approbation aux actions du Chef de l’État « Avec le Capitaine Traoré, nous irons de lavant », « Soutien indéfectible à la transition », « Notre souveraineté est non négociable »…

Le coordonnateur national de « Burkina Remparts », Omar Michel Kolia, a indiqué que cette manifestation vise à féliciter le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré pour toutes ses initiatives au profit des populations.

Récemment « les populations du Burkina ont constaté que le président du Faso a remis du matériel lourd composé de chars, de tanks, de porte-chars, de citernes pour l’armée nationale. Donc, c’est à cette occasion que la population de Nagreongo est sortie pour exprimer sa joie et soutenir le président dans cette initiative », a expliqué M. Kopia

Le meeting de Nagreongo a servi de cadre pour installer le comité communal de veille citoyenne, de remise de la photo officielle du Chef de l’État et d’attestations de reconnaissance.

« Notre message que c’est que les jeunes veillent jour et nuit pour accompagner le capitaine Traoré qui est de leur génération. Nous allons laisser la latitude à Ibrahim Traoré de conduire, de guider ce peuple. D’ici 3 à 5 ans, ils verront la différence », a insisté le coordonnateur national de Burkina Remparts.

En réponse, les jeunes de Nagreongo lui ont rassuré de leur soutien aux autorités de la Transition.

Le Coordonnateur régional de Burkina Remparts du Plateau central, Cheick Ouedraogo, a fait savoir que les actes du président du Faso ont fini par convaincre les populations. Il en a voulu pour preuve le retour des déplacés internes dans leurs localités d’origine, les projets d’industrialisation en cours, le renforcement de la puissance de feu de l’armée, etc.

D. S.