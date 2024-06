Langue blanchâtre ou langue saburrale : respecter une bonne hygiène bucco-dentaire

La principale cause bénigne d’une langue blanche est d’abord une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Les dents se recouvrent alors de bactéries, de débris alimentaires, d’acides et de sucres pouvant se propager dans la cavité buccale. Ce qui facilite l’invasion de la bouche par les bactéries.

Une langue saine est généralement lisse et de couleur rosée. Lorsque celle-ci se recouvre d’un dépôt blanchâtre, voire jaune pâle, plus ou moins épais, donnant à la langue un aspect rugueux ou « velu », on parle alors de langue blanchâtre, de langue blanche, de langue chargée ou encore de langue saburrale.

Il est important de rappeler que la langue saburrale n’est pas une maladie, mais un symptôme. En cas de langue blanche, elle est recouverte de

dépôts blanchâtres, voire jaunâtres, au milieu ou sur les pourtours.

Le dépôt anormal est généralement associé à une sensation de bouche sèche et pâteuse, un mauvais goût dans la bouche, une mauvaise haleine (halitose), voire de douleurs.

Dans certains cas, la langue blanche peut aussi être associée à une fièvre, à une inflammation ou à une gêne lors de la déglutition.

Plusieurs raisons peuvent expliquer la présence

d’un dépôt blanchâtre ou jaune sur la langue. La plupart du temps, il est lié à des facteurs hygiéniques et environnementaux sans gravité, mais il peut aussi être le signe d’un trouble digestif ou d’une affection plus grave. Aussi, une mauvaise hygiène buccale peut entraîner une accumulation de plaque dentaire, de bactéries et de débris alimentaires entre les papilles de votre langue, ce qui peut lui donner un aspect blanchâtre et pâteux

La langue blanchâtre est un symptôme généralement bénin causé par des bactéries, des champignons, des cellules mortes qui s’accumulent et se coincent entre les papilles inflammées de la langue. Cette accumulation de bactéries, champignons et débris cellulaires dans la bouche provient la plupart du temps de mauvaises pratiques de brossage et d’une utilisation du fil dentaire inexistante ou insuffisante.

La langue blanchâtre peut également être consécutive à une consommation excessive d’alcool, qui du fait de son effet diurétique peut entraîner une réduction de la production de salive et en conséquence l’assèchement de la bouche. Elle peut être due à une consommation excessive de tabac, qui peut provoquer une sécheresse buccale en diminuant le taux d’oxygène dans la circulation sanguine, entraînant des problèmes de gencives et une augmentation de la plaque bactérienne. La prise de certains médicaments tels que des antidépresseurs, des traitements contre le cancer ou des traitements ciblant une allergie ; des piercings au niveau de la langue, un changement hormonal etc. peuvent-être à l’origine de la langue blanche.

Aussi, la plupart des cas de langue blanche sont bénins et principalement causés par une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Toutefois, cet état peut également être causé par des maladies sous-jacentes comme le VIH, l’hypothyroïdisme (se caractérise par une diminution ou une absence de production des hormones thyroïdiennes) et le muguet buccal (une infection fongique également appelée candidose orale, se manifeste par des taches blanches dans la bouche et sur la langue).

Les excès alimentaires

Le changement de couleur de la langue peut être dû à un problème de santé, plus ou moins grave. S’il est associé à d’autres signes cliniques comme des brûlures de la gorge, des picotements, des douleurs, des difficultés à déglutir, une sensation de bouche sèche ou une mauvaise haleine, il est alors conseillé de consulter un médecin.

Pour retirer le dépôt, il est possible en grattant ou en raclant votre langue à l’aide d’un gratte-langue, mais en l’absence de traitements ou de mesures adéquates, il se reformera.

Pour retrouver une langue saine, il important de respecter quelques règles.

Il s’agit de s’astreindre à une bonne hygiène bucco-dentaire (se brosser les dents au moins deux fois par jour, utiliser du fil dentaire pour limiter le tartre et réaliser régulièrement des bains de bouche), s’hydrater suffisamment (1 à 1,5 litre par jour) et tout au long de la journée. Il faut également éviter les excès alimentaires et les boissons alcoolisées, limiter, voire stopper sa consommation de tabac, augmenter ses apports en fibres,etc.

Pour rappel, la langue blanche est souvent un symptôme bénin et ponctuel qui disparaît en quelques jours lorsque l’on prend en main son hygiène bucco-dentaire et que l’on suit scrupuleusement le traitement prescrit.

Source : santemagazine.fr ; passeportsante.net ; femmeactuelle.fr

Wamini Micheline OUEDRAOGO