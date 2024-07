Le Comité central du PCC adopte une décision sur l’approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans

Le 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a adopté une décision sur l’approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise lors de son 3e plénum qui s’est tenu de lundi à jeudi à Beijing.

Le Bureau politique du Comité central du PCC a présidé la réunion. Le secrétaire général du Comité central du PCC, Xi Jinping, a prononcé des discours importants, selon un communiqué publié jeudi.

Lors de la réunion, le Comité central a écouté et discuté un rapport d’activité du Bureau politique présenté par Xi Jinping, et a examiné et adopté une décision du Comité central du Parti communiste chinois relative à l’approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise. M. Xi a expliqué le projet de la Décision au plénum.

Les objectifs généraux de l’approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans sont de continuer à perfectionner et à développer le régime socialiste à la chinoise, et de promouvoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l’État, note le communiqué.

« D’ici 2035, il faudra instituer complètement un système d’économie de marché socialiste de haut niveau, améliorer le régime socialiste à la chinoise, moderniser pour l’essentiel le système et la capacité de gouvernance de la Chine, et réaliser dans l’ensemble la modernisation socialiste », indique le communiqué.

Tout cela servira à jeter les bases solides permettant de faire de la Chine un grand pays socialiste moderne dans tous les domaines au milieu de ce siècle, indique le communiqué.

Les tâches relatives à la réforme qui sont formulées dans la présente décision doivent être accomplies avant l’an 2029, soit avant le 80e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, souligne le communiqué.

Source: CGTN Français