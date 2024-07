Communiqué du Secrétariat général du Gouvernement

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, Grand Maitre des Ordres Nationaux, Son Excellence, le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI a signé deux décrets élevant à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre National du Niger, à titre exceptionnel, les personnalités dont les noms suivent :

– Son Excellence Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat du Mali :

– Son Excellence Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso. Chef de l’Etat du

Burkina Faso.

Ces deux distinctions sont délivrées en reconnaissance de l’engagement ferme et inébranlable de ces deux personnalités en faveur de la Souveraineté et de la Solidarité de nos Etats regroupés au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), de la sauvegarde et du rayonnement de nos cultures et valeurs ainsi que de l’épanouissement dans la dignité de nos peuples respectifs

Fait à Niamey, le 19 juillet 2024

Le Secrétaire Général du Gouvernement