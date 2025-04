Le diplomate Mamadou Coulibaly à ses compatriotes au Maroc: « Nous devons être des ambassadeurs d’un Burkina en marche vers sa libération et sa souveraineté »

L’ambassade du Burkina Faso auprès du Royaume du Maroc a organisé, le samedi 12 avril 2025 à Casablanca (capitale économique), une conférence sur le thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ». Cette conférence marque la fin d’une série d’activités démarrées le 2 avril dernier, dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

La célébration de la première phase de la IIe édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne dans le Royaume du Maroc a pris fin, le samedi 12 avril 2025 à Casablanca, par une conférence. Organisée par l’ambassade du Burkina au Maroc, la conférence a enregistré la présence de toutes les composantes de Burkinabè du Maroc, notamment le personnel civil et militaire de l’ambassade, les travailleurs et les étudiants.

A l’occasion, l’ambassadeur du Burkina au Maroc, Mamadou Coulibaly, a invité ses compatriotes à être des ambassadeurs « d’un Burkina Faso nouveau, debout, rassemblé et en marche vers sa libération et sa souveraineté pleine et entière ». Le diplomate burkinabè a lu le discours du Président du Faso, Ibrahim Traoré, prononcé le 26 mars dernier lors du lancement des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

« Le message du chef de l’Etat nous interpelle tous sur nos responsabilités et surtout sur le rôle de chacune et de chacun de nous dans la construction d’un Burkina Faso débarrassé du fléau du terrorisme et de l’insécurité, d’un Burkina Faso libéré du joug de l’impérialisme, d’un Burkina Faso stable, sécurisé et béni, qui vit et coexiste pacifiquement avec les autres peuples », a-t-il soutenu. Il a donc exhorté ses compatriotes résidant au Maroc à être « un maillon essentiel de la chaîne d’espoir ».

« Vos idées, vos compétences, vos réseaux, vos actes, aussi modestes soient-ils, participent à l’édification du Faso nouveau. Le Faso vaincra », a-t-il ajouté. Le parrain de la conférence, Issa Tago, par la voix de son représentant Ousséni Darankoun, a indiqué que l’ordre et la discipline sont les fondements de toute société prospère, car ils permettent de vivre en harmonie, de respecter les lois et les règles qui régissent la vie quotidienne.

« En nous engageant pour ces valeurs, nous contribuons à la stabilité et à la sécurité de notre pays. Plantons des arbres pour notre environnement, respectons les biens publics, payons nos impôts et soutenons les efforts de paix et de reconstruction », a-t-il recommandé. Pour sa part, le président du Haut-conseil des Burkinabè de l’extérieur, Issa Bamogo, a souligné que s’engager pour la discipline, c’est cultiver la rigueur dans ses actes, l’exemplarité dans ses comportements et la constance dans ses engagements. « C’est faire preuve de patriotisme ici, au Maroc », a-t-il renchéri.

De l’ordre dans nos vies

La grande conférence sur le thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage » a été animée par l’ambassadeur Mamadou Coulibaly et deux autres panélistes : Dr Anselme Poda et le père Pierre Claver Belemsigri. Ce dernier a décortiqué le thème sous l’angle de l’Islam et du Christianisme. Il a indiqué que la société islamique, sans ordre, ne parviendra pas à atteindre son objectif, précisant qu’en Islam, l’une des conditions pour réussir est d’avoir un comportement discipliné fondé sur la planification et l’ordre.

« La discipline dans le système religieux exige la priorisation, la répartition optimale du temps, la planification des affaires, l’appréciation des moyens et l’ordre économique », a-t-il poursuivi. S’appuyant sur des versets bibliques, le père Belemsigri a relevé « la régularité des saisons, le flux et le reflux des marées, la danse des planètes autour du soleil, la structure de nos cellules », qui témoignent de ce que le créateur de l’univers est un Dieu parfait. « Prions ensemble pour que Dieu apporte cet ordre dans nos vies, comme il l’a fait à l’aube de la création », a-t-il souhaité.

La conférence publique s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Mali auprès du Royaume du Maroc, Fafré Camara, du chargé d’affaires de l’ambassade du Niger au Royaume du Maroc, Boubacar Seyni et du président de la Commission de partenariat et de coopération internationale à la Chambre de commerce, d’industrie et des services Casa Settat, Benzouina Brahim. La conférence a pris fin par un défilé des étudiants en Faso Dan fani et en Koko Donda.

Les activités entrant dans le cadre de la première partie de la IIe édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne ont démarré le 2 avril dernier par la montée des couleurs nationales et la lecture du message du président du Faso, suivies de journées de port de tenues traditionnelles et de consommation des produits burkinabè, d’une séance d’aérobic, d’une journée de salubrité et d’une journée de réflexion.

Wurotèda Ibrahima SANOU

Depuis Casablanca (Maroc)