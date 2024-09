Le président chinois Xi Jinping : « Je ressens des affinités particulières avec les amis africains »

Le président chinois Xi Jinping a une fois de plus affirmé sa conviction en la construction d’une communauté de destin pour l’humanité à l’occasion du Banquet qu’il a offert en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement présents au Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) 2024.

La construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique repose sur une base solide et possède des perspectives immenses. C’est la conviction du président chinois Xi Jinping. Il l’a rappelé lors du banquet que lui et son épouse ont offert en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement présents au Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) 2024.

Pour lui, la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique s’enracine dans l’amitié traditionnelle. « Depuis le milieu du siècle dernier, nous avons combattu côte à côte contre l’impérialisme, le colonialisme et l’hégémonisme et avancé main dans la main sur la voie du développement, du redressement et de la modernisation. Quelle que soit l’évolution de la situation internationale, l’amitié sino-africaine se perpétue et se consolide à travers le temps », a-t-il estimé.

La communauté d’avenir partagé Chine-Afrique selon le président Xi se distingue par la coopération gagnant-gagnant. « Il y a 24 ans, le FOCAC a été mis en place. En nous appuyant sur cette plateforme importante, nous avons travaillé conjointement pour construire des routes, chemins de fer, écoles, hôpitaux, parcs industriels et zones économiques spéciales. Ces projets ont changé la vie et le destin de nombreuses personnes », s’est-il réjoui.

De l’avis du président chinois, bâtir une communauté d’avenir partagé est un rêve commun de toute l’humanité et la modernisation est impérative pour que ce rêve devienne réalité. « Je suis convaincu que tant que les plus de 2,8 milliards de Chinois et d’Africains œuvrent dans l’unité, nous saurons accomplir des exploits brillants sur la voie de la modernisation, guider le développement vigoureux de la modernisation du Sud global et apporter une plus grande contribution à la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité », a-t-il affirmé.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)